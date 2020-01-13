Український лоукостер змінив правила перевезення пасажирів і багажу

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Нові правила набудуть чинності з 16 січня

З 16 січня український лоукостер SkyUp вводить нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Як повідомляється, зміни будуть введені в тарифи Standard і Flex. Тепер один пасажир зможе перевозити одну одиницю багажу вагою до 23 кг і сумою трьох вимірів не більше 158 см (до цього огранчений за сумою вимірів не було).

Крім того, норма багажу для дитини до двох років буде становити 10 кг і 115 см у сумі вимірів тільки для цих двох тарифів.

Крім того, були внесені уточнення в правила перевезення ручної поклажі. Загальна вага до 7 кг і розміри 55х40х20 см не змінилися, проте тепер у авіакомпанії нові вимоги до додаткових одиниць ручної поклажі. Якщо раніше вказувалося, що на борт можна пронести жіночу або чоловічу сумку, одиницю верхнього одягу, папку для паперів, друковані видання для читання, ноутбук, парасольку або тростину, а також харчування для дитини, то з 16 січня загальна вага додаткових предметів, крім їжі для дітей, не повинен перевищувати 3 кг і параметри 35х20х10 див. Харчування для дитини - вага до 5 кг, параметри 40х30х20 см. Купівля додаткового місця ручної поклажі пасажира обійдеться в 25 євро.

Нестандартний багаж, що перевозиться в салоні, тепер не повинен перевищувати 75 кг (раніше - 80 кг), а його розміри - 40х55х115 см (раніше правила свідчили, що він просто повинен поміщатися на окремому кріслі). Вартість цієї послуги при оформленні на сайті складе 40 євро, в аеропорту - 60 євро.

Перевезення спортивне спорядження на борту літаків українського лоукостера SkyUp стала дещо простіше: тепер сума вимірів може скласти до 330 див. При цьому перевезти інвентар можна і безкоштовно, якщо його загальна вага разом з багажем не перевищує 23 кг. Інакше перевезення спортивного спорядження обійдеться пасажиру в 25 євро або 50 євро залежно від того, була оформлена послуга на сайті або безпосередньо в аеропорту.

Також були змінені правила перевезення дітей. Так, відправити дитину без супроводу в межах України, попередньо оформивши відповідну послугу, можна у віці від 5 до 14 років (раніше - від 2 до 14), а за кордон - від 5 до 16 років (раніше - від 2 до 16). Супровід неповнолітньої дитини у авіакомпанії коштує 50 євро.

Крім того, український лоукостре змінив правила перевезення тварин у пасажирському салоні. Якщо до цього правила SkyUp дозволяли брати в салон "дрібних тварин", то тепер ця формулювання було змінено на "котів і собак". Разом з тим, дозволений вага тварини разом із засобом транспортування збільшився з 7 до 8 кг. Також раніше дозволялося, щоб параметри контейнера для тварини в сумі трьох вимірів не перевищує 115 см, а тепер більш чітке визначення - 50х40х20 див. В багажному відділенні можна перевозити живність вагою до 23 кг з кліткою, параметри якої становлять до 310 см в сумі трьох вимірів.

Перевезення тварини в салоні оцінюється в 40 євро за умови покупки послуги на сайті та 50 євро - в аеропорту. У багажному відділенні - відповідно 80 і 100 євро.

Крім того, компанія обмежила можливість зміни дати вильоту у особистому кабінеті. Цією опцією можна скористатися безкоштовно в рамках тарифу Economy Flex і за 50 євро в рамках Economy Standard не менш ніж за 12 годин до вильоту, але вже не на всіх рейсах - крім Зальцбурга і Коломбо.

Нагадаємо, SkyUp запустить нові авіарейси з Харкова в Тбілісі, Батумі, Таль-Авів і Бургас. Авіарейси почнуть здійснювати навесні 2020 року.

Крім того, SkyUp відкриває нові рейси з Києва у Лісабон (Португалія) і Тирана (Албанія). Повідомляється, що польоти в Лісабон стартують з 29 березня. В Тирану польоти стартують з 30 травня.