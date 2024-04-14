Скумбрия на углях от звезд "МастерШефа": такая рыбка тает во рту и заменит обычный шашлык

Для приготовления скумбрии на гриле вам понадобятся следующие продукты:

2 скумбрии

1 чайная ложка копченой паприки

черный молотый перец и соль - по вкусу

4 зубчика чеснока

сок половины лимона

150 миллилитров масла

специи для шашлыка - по вкусу и по вашему желанию.

Начнем приготовление. Очистите скумбрию и порежьте ее на кусочки. Вырежьте из нее позвоночник и удалите кости.

Как пожарить скумбрию на огне (скриншот)

Сделайте маринад. Смешайте специи, измельченный чеснок и растительное масло с соком лимона. Переложите кусочки скумбрии в миску с плотной крышкой или слайдер, залейте маринадом и хорошо перемешайте. Затем оставьте рыбу на 30 минут.

Тем временем займитесь костром. Когда угли будут раскаленнымы, начинайте нанизывать кусочки рыбы на шампур. Запекайте до готовности, такая скумбрия буквально тает во рту и очень вкусная.

Готовая скумбрия (скриншот)

Скумбрия на угле - рецепт от Хименеса-Браво и Рябенко на видео