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Скумбрия на углях от звезд "МастерШефа": такая рыбка тает во рту и заменит обычный шашлык

Как пожарить рыбу на огне (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво и финалистка 12-го сезона программы Ольга Рябенко поделились весенним рецептом для тех, кто не хочет жарить обычные шашлыки из свинины или другого мяса. Повара предлагают попробовать невероятно вкусную скумбрию на углях.

Как приготовить рыбу на огне и что для этого нужно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместный пост, который звезды "МастерШеф" сделали в Instagram.

Для приготовления скумбрии на гриле вам понадобятся следующие продукты:

  • 2 скумбрии
  • 1 чайная ложка копченой паприки
  • черный молотый перец и соль - по вкусу
  • 4 зубчика чеснока
  • сок половины лимона
  • 150 миллилитров масла
  • специи для шашлыка - по вкусу и по вашему желанию.

Начнем приготовление. Очистите скумбрию и порежьте ее на кусочки. Вырежьте из нее позвоночник и удалите кости.

Как пожарить скумбрию на огне (скриншот)

Сделайте маринад. Смешайте специи, измельченный чеснок и растительное масло с соком лимона. Переложите кусочки скумбрии в миску с плотной крышкой или слайдер, залейте маринадом и хорошо перемешайте. Затем оставьте рыбу на 30 минут.

Тем временем займитесь костром. Когда угли будут раскаленнымы, начинайте нанизывать кусочки рыбы на шампур. Запекайте до готовности, такая скумбрия буквально тает во рту и очень вкусная.

Готовая скумбрия (скриншот)

Скумбрия на угле - рецепт от Хименеса-Браво и Рябенко на видео

 

Напомним, недавно мы уже рассказывали, как приготовить праздничный салат "минутка" только из 5 продуктов.

Кроме того, ранее стало известно, как пожарить рыбу в пергаменте.

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