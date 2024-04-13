"Быстрая" жареная рыба в пергаменте. Полезный рецепт для всех, кто устал от грязной посуды

Жареная рыбка - вкусное и популярное блюдо. Впрочем, не каждый хочет готовить его самостоятельно. Рыба может прилипнуть или же впитать слишком много масла, кроме этого, раскаленная сковорода шкварчит и "брызгается". К счастью, существует невероятно простой лайфхак.

Как пожарить рыбу на сковороде, чтобы она осталась чистой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла" .

Для приготовления, кроме пергамента, вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 рыбных филе

1 чайная ложка сладкой паприки

1 чайная ложка сухого чеснока

1 чайная ложка сушеного базилика

соль и смесь перцев - по вкусу

масло - 1-2 чайные ложки.

Начнем приготовление, все очень просто. Отрежьте пергамент, чтобы на одну его половину уместилось одно филе рыбы.

Смажьте пергамент одной чайной ложкой растительного масла, сверху присыпьте его паприкой, чесноком, базиликом. Затем выкладывайте на одну половину подсушенную салфеткой рыбу. Сверху закройте ее другой половиной пергамента, а краешек бумаги загибайте внутрь. У вас должен получиться такой себе конвертик.

Так же сделайте и со вторым филе и другим отрезом пергамента. А потом начинайте жарить рыбу.

Разогрейте сковороду и выкладывайте конвертики. С каждой стороны жарьте их по 2 минуты. Если вы плотно закроете пергамент, чтобы "швы" не разошлись во время жарки - у вас получится сочная и аппетитная рыба. А сковорода при этом останется чистой.