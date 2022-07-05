"Приховані" місця для виникнення раку: можна навіть не здогадуватися

Рак шкіри - підступне захворювання, яке може проявлятися в незвичних місцях на тілі. Саме тому важливо пильно стежити за будь-якими нетиповими утвореннями, особливо, якщо ви багато часу проводите на сонці.
Про це пише Daily Express.
Наукова спільнота Cancer Research UK виділяє два основних типи раку шкіри: немеланомний та меланомний рак шкіри.
Медики у своєму останньому дослідженні описали саме меланомний рак, який може поширюватися й на інші органи вашого тіла.
Хоча меланоми можуть виникнути будь-де на тілі, онкологи звертають увагу на "приховані" місця, які треба перевіряти на рак.
Показовою є поява нової родимки або зміна наявної родимки.
"Прихована меланома може розвинутися на ділянках шкіри, які не піддаються впливу сонця. Важливо стежити за всіма частинами вашої шкіри на наявність будь-яких змін або симптомів, навіть за тими ділянками, які ви зазвичай ніколи не помічаєте", - кажуть медики.
Звичайні родимки, як правило, круглі або овальні, з рівним краєм. Що стосується розміру, то зазвичай вони не перевищують 6 мм у діаметрі.
Зверніть увагу на такі зміни родимої плями:
"Негайно записуйтеся на прийом до свого лікаря - не всі зміни на шкірі є раком, але найкраще поставитися до них серйозно, якщо вони є. Рання діагностика є ключовою при раку шкіри, тому не бійтеся запитувати медичну думку, коли відчуваєте занепокоєння", - застерігають медики.
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