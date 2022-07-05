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"Приховані" місця для виникнення раку: можна навіть не здогадуватися

Фото: Рак шкіри проявляється в таких місцях (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Рак шкіри - підступне захворювання, яке може проявлятися в незвичних місцях на тілі. Саме тому важливо пильно стежити за будь-якими нетиповими утвореннями, особливо, якщо ви багато часу проводите на сонці.

Про це пише Daily Express.

Наукова спільнота Cancer Research UK виділяє два основних типи раку шкіри: немеланомний та меланомний рак шкіри.

Де може виникати меланома

Медики у своєму останньому дослідженні описали саме меланомний рак, який може поширюватися й на інші органи вашого тіла.

Хоча меланоми можуть виникнути будь-де на тілі, онкологи звертають увагу на "приховані" місця, які треба перевіряти на рак.

Показовою є поява нової родимки або зміна наявної родимки.

"Прихована меланома може розвинутися на ділянках шкіри, які не піддаються впливу сонця. Важливо стежити за всіма частинами вашої шкіри на наявність будь-яких змін або симптомів, навіть за тими ділянками, які ви зазвичай ніколи не помічаєте", - кажуть медики.

Перевіряйте такі місця на вашому тілі:

  • між пальцями ніг і рук
  • долоні рук і підошви ніг
  • статеві органи або навколо них
  • шкіра голови
  • нігтьові ложі пальців чи нігтів
  • в оці (відома як очна меланома)
  • у ротовій порожнині, травних і сечовивідних шляхах (відома як меланома слизової оболонки).

Небезпечні родимки

Звичайні родимки, як правило, круглі або овальні, з рівним краєм. Що стосується розміру, то зазвичай вони не перевищують 6 мм у діаметрі.

Зверніть увагу на такі зміни родимої плями:

  • стала більшою
  • змінила форму
  • змінила колір
  • кровоточить або утворилася скоринка
  • свербить або болить

"Негайно записуйтеся на прийом до свого лікаря - не всі зміни на шкірі є раком, але найкраще поставитися до них серйозно, якщо вони є. Рання діагностика є ключовою при раку шкіри, тому не бійтеся запитувати медичну думку, коли відчуваєте занепокоєння", - застерігають медики.

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