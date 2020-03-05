Скрипін жорстко розніс Зеленського: тобою крутять

Скрипін розніс Зеленського (колаж РБК-Україна)

Роман Скрипін розкритикував Володимира Зеленського після відставки Кабміну

Відставка уряду Олексія Гончарука і призначення нового складу Кабінету міністрів під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля відомий журналіст Роман Скрипін назвав втратою часу і накинувся з критикою на президента Володимира Зеленського.

Колишній ведучий "Громадського" у своєму відео-блозі досить емоційно висловився про "перезавантаження" КМУ на вчорашньому позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня.

Ролик опубліковано на Youtube-каналі skrypin.ua. Попереджаємо - присутня ненормативна лексика!

"Можна сказати, що неуки прийшли до виконання своїх обов'язків президента, прем'єра і так далі. Ну, (перший заступник голови парламенту Руслан) Стефанчук і (спікер ВРУ Дмитро) Разумков, мені здається, на місці, тому що все ж юрист і досвідчені апаратники зі стажем, і це дається взнаки. Однак це все дуже нагадує мені ситуацію - там що, шаро**би прийшли?" - запитує Скрипін.

Також журналіст провів паралелі з відставками Юлії Тимошенко та Петра Порошенка за президентства Віктора Ющенка, але "тоді ж був скандал. А тут немає ніяких скандалів, немає з'ясування стосунків. Звідки взявся цей свербіж зараз поміняти уряд - я погано розумію, насправді".

Крім того, прокоментував Скрипін і рішення змінити генерального прокурора.

"Від (Руслана) Рябошапки я справ, окрім гучних заяв, не бачив", - зазначив він і висловив здивування, що зараз влада озвучила намір брати силовиків та антикорупційні органи під особливий контроль.

"Тому що кому, нах*р, потрібна боротьба з корупцією в країні, де троє олігархів стоять за спиною президента. Цілком очевидно, вони між собою домовилися, поділили. Нічого не змінилося, ніякої нової влади немає. Зеленський не є уособленням нових сил, які хотіли б змінити країну якісно. Поки це тільки договорняки. Олігархи знову перемогли всіляких л*шпедів. І хоча Вова каже: "42 роки, я не л*х" - ні, Вова, ти л*х, ось ти реальний л*х, просто л*шара! Я недарма питав: "ти президент, чи на**ано? Виявляється - не президент, а далі сам собі вирішуй, як записати на візитці, якщо ти ними користуєшся", - розкритикував Скрипін президента Зеленського.

Журналіст переконаний, що ми влада знову втрачає час на реформування країни.

Відео: Роман Скрипін різко розкритикував Володимира Зеленського

Як повідомлялося, раніше Скрипін "розніс" Зеленського через резонансні протести у Нових Санжарах проти приїзду евакуйованих українців з Уханя - журналіст вважає, що проблема виникла через те, що влада недостатньо інформувала людей про коронавірус та його наслідки, симптоми тощо.