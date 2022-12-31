Скрипка рассказал, как поступать с "ЛДНР" и Крымом: "это нужно было в 1991 году сделать"

Стоит ли возвращать территории "ЛДНР" и Крым

"До начала полномасштабного вторжения я пессимистично на это смотрел. На адаптацию Луганска, Донецка еще более-менее положительно, а вот Крым не представлял, как его вернуть в Украину. А россияне сами подсказали, как это сделать. Сейчас у нас есть возможности для этого", - рассказывает музыкант.

Скрипка добавляет, что сейчас в Украине мощный арсенал оружия, с помощью которого реально вернуть территории, оккупированные еще с 2014 года.

"Мы имеем полноценное историческое право на эти территории и отказываться от них - это идиотизм. И если россияне сумели так запудрить мозги живущим там украинцам, то эту пудру как-то развеять мы тоже сможем. Надо желание иметь", - добавляет музыкант.

Также Скрипка поделился мнением о том, как целесообразно поступить с украинцами, которые долгое время жили на оккупированной россиянами территории Крыма и так называемых "ЛНР/ДНР".

"Находящиеся там люди пусть проходят собеседование, пусть возобновляют украинские паспорта. Пусть сдают экзамены на украинский язык, историю и тому подобное. Если они не в состоянии этого сделать, то пусть получат паспорт резидента - жителя этих территорий, у которого нет избирательного голоса. И что главное - права там баллотироваться, занимать влиятельные должности. А то и право быть журналистом, артистом и т.д. Это вопрос безопасности и политически-патриотической гигиены. Это нужно было в 1991 году сделать. Ну, не сделали...", - добавил Скрипка.