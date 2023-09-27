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Яркие фото теннисистки Марты Костюк, красотой и талантом которой восхищается весь мир

Марта Костюк поражает красотой (фото: instagram.com/martakostyuk)
Автор: Юлия Любченко

Марта Костюк очаровала сеть своими фотографиями из повседневной жизни. Конечно, девушка поражает на теннисном корте, особенно, когда отчаянно побеждает соперниц.

РБК-Украина (проект Styler) увидев фото Марты в реальной жизни решил немного больше познакомить украинцев с гордостью страны.

При подготовке материала были использованы источники: Instagram Марты Костюк.

Как Марта Костюк выглядит в реальной жизни и на корте

Всю свою жизнь Марта посвятила спорту - а именно теннису. Девушка стала прорывом в 15 лет. Можно сказать, что это еще детство. Но Костюк всегда была целеустремленной и знала, чего хочет от жизни.

Конечно, спортсмены живут не как все. У них четкий график, расписание тренировок, отдыха и личных дел. Но Марта, кажется, успевает все.

Если проследить за ее Instagram, то можно сделать вывод - времени на себя у девушки хватает.

Костюк любит выглядеть женственно - это тоже можно увидеть в ее социальной сети. Ведь девушка часто надевает платья, делает укладку волос и делает макияж.

Благодаря теннису у девушки невероятно красивая фигура, которую не следует прятать. Возможно, поэтому Костюк часто одевает открытые платья, топы и выкладывает фото в купальниках.

Видимо, фоловеры украинской теннисистки очень любят наблюдать за ее обновленными фотографиями, ведь они действительно вдохновляют на перемены.

Также, стоит отметить, что все фото Марты очень яркие и интересные. Понятно, что она любит путешествия. И именно поэтому в Instagram Костюк есть много интересных фото из-за границы.

Марта Костюк впечатляет красотой (фото: instagram.com/martakostyuk)

Ранее мы писали о том, как Костюк драматически уступила нейтральную россиянку .

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InstagramМарта КостюкТеннис