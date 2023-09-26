Костюк драматично уступила нейтральной россиянке на старте турнира в Токио

Украинская теннисистка Марта Костюк не справилась с представительницей топ-15 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Дарьей Касаткиной из России в первом раунде Pan Pacific Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Toray Pan Pacific Open, 1-й раунд

Касаткина – Костюк – 2:1 (3:6, 6:4, 6:3)

Путь к победе в первом сете украинка открыла уже в четвертом гейме. Она внешне легко оформила брейк и повела 3:1 со стратегическим преимуществом. Дальше Костюк было достаточно не ошибаться на собственных подачах. Этот план молодая киевлянка смогла реализовать.

А вот вторая партия стала борьбой за то, кто в итоге допустит меньшее количество ошибок. На двоих Костюк с российской теннисисткой оформили 9 (!) брейков в десяти геймах. Впрочем, Касаткина оказалась сильнее в этой борьбе нервов и сравняла счет во встрече.

Тенденция продолжилась в решающем сете. До середины партии украинка дважды обменялась брейками с нейтральной россиянкой. Однако при счете 3:4 Костюк еще раз отдала пункт на собственной подаче и предоставила сопернице шанс победить. Касаткина "подарком" воспользовалась и закрыла гейм, сет и матч.

В следующем круге российская теннисистка встретится с гречанкой Папамихаил. Она победа в квалификации, а в первом раунде одолела хозяйку кортов Хосоги. Честь Украины на турнире дальше будет отстаивать только Ангелина Калинина.