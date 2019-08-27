Скотський патріотизм: в Росії корів одягли у форму солдатів Червоної армії (відео)

На тварин у солдатській формі відвідувачі реагували спокійно
У Росії в Брянську на ярмарку досягнень сільського господарства організатори проявили "креатив" та нарядили корів у радянську солдатську форму. Тваринам на голову наділи пілотки та шапки-вушанки з кокардою, а на тулуб накинули шинель. Відповідне відео опублікував місцевий підприємець і блогер Олександр Коломєйцев на своєму YouTube-каналі.
Чоловік назвав ролик "Брянський ярмарок губернаторського марнославства або корова солдат".
"У Брянську відбувається щорічний Свенський ярмарок, де повинні бути представлені досягнення сільського господарства. Вже у нас показували поросят вбитих у формі партизан. Дивіться, що коїться... Дивіться, який патріотизм. Це корова, одягнена у форму солдата радянської армії... Ще автомат де у неї? Скажіть, ну як можна пілотку на корову надягти?" - обурюється автор відео.
В Росії на ярмарку в Брянську корів одягли у форму радянських солдатів (Фото: скріншот)
Коломєйцев тут же поцікавився у інших відвідувачів ярмарку, як вони розцінюють такі дії організаторів. Люди по-різному поставилися до рішення надіти на корів у стійлах солдатську форму.
"Дуже добре, все гарно, чудово. Це патріотизм", - сказав один з чоловіків.
"Це скотський патріотизм!" - не погодився з ним блогер.
"Це супер!" - залишився при своїй думці росіянин.
Одна з жінок, навпаки, розкритикувала "мобілізацію" корів.
"Це не нормально. Знкщання над коровою просто", - сказала вона.
"Це над людьми, над пам'яттю, над солдатами", - уточнив Коломєйцев.
В Росії на ярмарку в Брянську корів одягли у форму радянських солдатів (Відео: YouTube / Vdrebezgi32 Коломєйцев)
Користувачі мережі у своїх коментарях були більш категоричні та просто "рознесли" сумнівну ініціативу організаторів ярмарку, які одягли корів у солдатів, а ще обурюються через реакцію росіян, які вважають подібне нормальним.
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Як повідомлялося раніше, в РФ в магазинах до 9 травня продавали "тапки перемоги". На незвичайне взуття, приурочене до святкування перемоги, біло нанесено принт у вигляді облич радянських солдатів.