Скотський патріотизм: в Росії корів одягли у форму солдатів Червоної армії (відео)

У Росії на ярмарку корів одягли у форму радянських солдатів (Фото: колаж РБК-Україна)

На тварин у солдатській формі відвідувачі реагували спокійно

У Росії в Брянську на ярмарку досягнень сільського господарства організатори проявили "креатив" та нарядили корів у радянську солдатську форму. Тваринам на голову наділи пілотки та шапки-вушанки з кокардою, а на тулуб накинули шинель. Відповідне відео опублікував місцевий підприємець і блогер Олександр Коломєйцев на своєму YouTube-каналі.

Чоловік назвав ролик "Брянський ярмарок губернаторського марнославства або корова солдат".

"У Брянську відбувається щорічний Свенський ярмарок, де повинні бути представлені досягнення сільського господарства. Вже у нас показували поросят вбитих у формі партизан. Дивіться, що коїться... Дивіться, який патріотизм. Це корова, одягнена у форму солдата радянської армії... Ще автомат де у неї? Скажіть, ну як можна пілотку на корову надягти?" - обурюється автор відео.

В Росії на ярмарку в Брянську корів одягли у форму радянських солдатів (Фото: скріншот)

Коломєйцев тут же поцікавився у інших відвідувачів ярмарку, як вони розцінюють такі дії організаторів. Люди по-різному поставилися до рішення надіти на корів у стійлах солдатську форму.

"Дуже добре, все гарно, чудово. Це патріотизм", - сказав один з чоловіків.

"Це скотський патріотизм!" - не погодився з ним блогер.

"Це супер!" - залишився при своїй думці росіянин.

Одна з жінок, навпаки, розкритикувала "мобілізацію" корів.

"Це не нормально. Знкщання над коровою просто", - сказала вона.

"Це над людьми, над пам'яттю, над солдатами", - уточнив Коломєйцев.

В Росії на ярмарку в Брянську корів одягли у форму радянських солдатів (Відео: YouTube / Vdrebezgi32 Коломєйцев)

Користувачі мережі у своїх коментарях були більш категоричні та просто "рознесли" сумнівну ініціативу організаторів ярмарку, які одягли корів у солдатів, а ще обурюються через реакцію росіян, які вважають подібне нормальним.

Дівчину, яка танцює на Кургані Безсмертя Червякову, яка уособлює здоров'я і спорт, не маючи наміру ображати почуття суспільства, штрафують за неповагу до влади, а худоба, навмисне одягнена у форму людей, які ціною свого життя і здоров'я дали право жити на цій землі, ось це злочин. Уявляю ветеранів, які побачать себе в особі цих тварин, і як їх нащадки оцінили їх подвиг і прирівняли їх до худоби.

Як же люди деградували, що пам'ять своїх предків порівнюють з таким цирком.

Хто тільки не одягався у нещасних солдатів: і повії, і свині, і корови, і всім начхати. А що, норм тема, кажуть.

Більшість опитуваних на відео - просто рослини з очима, на жаль...

Скрін коментарів

З якого боку огорожі худобу?

Сюрреалізм якийсь, ах, це ж Росія.

Скрін коментарів

Люди свідомо отупляються владою за допомогою кремлівського телебачення. Бо тільки контужені нав'язаним псевдопатріотизмом може вважати що це все нормальним.

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, в РФ в магазинах до 9 травня продавали "тапки перемоги". На незвичайне взуття, приурочене до святкування перемоги, біло нанесено принт у вигляді облич радянських солдатів.