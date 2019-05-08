Скоро представить команду: Вакарчук зібрався йти на вибори

Святослав Вакарчук, лідер групи "Океан Єльзи", збирається йти на парламентські вибори зі своєю командою. Про це повідомляють Факти ICTV з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє видання, Святослав Вакарчук, який раніше стверджував, що не збирається в політику, все ж таки вирішив брати участь у парламентських виборах і 16 травня оголосить про це офіційно. Також повідомляється, що він представить свою команду. Більш детальної інформації на даний момент немає, прес-служба не коментує рішення Святослава Вакарчука. Вони не спростовують дану інформацію, але й не підтверджують.

Політолог Олександр Антонюк вважає, що у Святослава Вакарчука є шанс здолати прохідний 5% бар'єр.

"Враховуючи, що у цій виборчій кампанії буде домінувати емоційний, а не раціональний компонент, шанси Вакарчука я б не виключав. В Україні вже сформовано електоральне ядро ліберального типу. Воно вимагає політичної сили, нових лідерів, нових смислів і змістів, а також правильної нової комунікації", - вважає політолог.

Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Крім того, Святослав Вакарчук раніше вже був у політиці. У 2007 році він пройшов у Верховну Раду за списками партії "Наша Україна – Народна самооборона". Проте через рік він склав свої повноваження.

"Вакарчук тоді склав повноваження, тому що він себе не бачив у політиці і в тих розборках, які були в парламенті. Минуло 10 років, можливо, він вже доріс. Принаймні, він чітко розуміє, куди він йде", - додав політолог і пояснив, що українському артистові для успіху потрібна хороша команда і чітка програма.

"Повинна бути чітка артикуляція - з якими цінностями вони підуть, що вони пропонують виборцю, окрім того, що це буде зміна осіб, ідеологія, яке розвиток економіки, які пріоритетні питання і як він бачить розвиток національної безпеки", - вважає Антонюк.

Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Вакарчук зробив важливу заяву про політичні плани.

А також розповідали про те, що Вакарчук звернувся до українців з несподіваною заявою.