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Скоро потеплішає: стало відомо, коли включать батареї в Україні

STYLERЖиття    04.10.2019 - 17:49
Скоро потеплішає: стало відомо, коли включать батареї в Україні
Коли в Україні включать опалення (Колаж РБК-Україна)

В уряді назвали області, де можуть включити опалення раніше

Україна практично готова до опалювального сезону, опалення почнуть підключати відразу, як тільки середньодобова температура повітря опуститься до +8 градусів. Про це повідомила міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак.

Вона зазначила, що об'єкти соціальної сфери почнуть підключати вже з 10 жовтня, а житловий фонд з 15 жовтня, проте в наміченому графіку можливі зміни у зв'язку з погодними умовами.

"Органи місцевого самоврядування готові почати підключення опалення до об'єктів соціальної сфери з 10 жовтня, а для житлового фонду — з 15 жовтня. Але за фактом опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли впродовж трьох діб середньодобова температура повітря буде нижче +8С. Що стосується технічної готовності, то, за інформацією з регіонів, готовності житлового і соціального фондів становить майже 100%, а комунальних підприємств теплоенергетики — 100%", - розповіла міністр.

Вона додала, що є деякі проблеми з входженням в опалювальний сезон в Луганській і Донецькій областях і це стосується приватних підприємств і тепловиків. На даний момент уряд вирішує це питання з органами місцевого самоврядування. Також вирішується питання про підключення опалення в містах Сміла і Шепетівка. Частково є проблеми в Запорізькій і Львівській областях.

Відомо, що у зв'язку з різким похолоданням, з 4 жовтня почали включати опалення в соціальних будинках в західних областях. Зокрема, Львів почав опалювати дитячі садки, школи та лікарні. У Тернополі, Івано-Франківську і Чернігові планують включити батареї вже в понеділок, 7 жовтня.

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