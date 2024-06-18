"Скоро увидимся". Звезда "Форсажа" сообщил, что у него рак

Американский рэпер и актер Дон Омар, прославившийся ролью и саундтреком в фильме "Форсаж", сообщил, что у него диагностировали онкологию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Звезда "Форсажа" болен раком

О диагнозе Дон рассказал во время своего гастрольного тура.

Омар опубликовал фото красного больничного браслета и подписал: "Сегодня это так, но завтра у меня не будет рака. Я верю, что добрые мечты обязательно сбываются. Скоро увидимся. Рак, отвали!".

Дон Омар болен раком (фото: instagram.com/donomar)

Пока 46-летний актер отдыхает от своего тура, который возобновится в августе.

Отметим, что за более чем двадцатилетнюю карьеру Омар выпустил восемь альбомов. Он сыграл Рико Сантоса в нескольких фильмах "Форсажа": "Форсаж 9" (2021), "Форсаж 8" (2017), "Форсаж 5: Скорая пятерка" (2011), "Форсаж 4" (2009).