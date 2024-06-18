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"Скоро увидимся". Звезда "Форсажа" сообщил, что у него рак

Вторник 18 июня 2024 10:51
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"Скоро увидимся". Звезда "Форсажа" сообщил, что у него рак Дон Омар (фото: instagram.com/donomar)
Автор: Иванна Пашкевич

Американский рэпер и актер Дон Омар, прославившийся ролью и саундтреком в фильме "Форсаж", сообщил, что у него диагностировали онкологию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Звезда "Форсажа" болен раком

О диагнозе Дон рассказал во время своего гастрольного тура.

Омар опубликовал фото красного больничного браслета и подписал: "Сегодня это так, но завтра у меня не будет рака. Я верю, что добрые мечты обязательно сбываются. Скоро увидимся. Рак, отвали!".

&quot;Скоро увидимся&quot;. Звезда &quot;Форсажа&quot; сообщил, что у него рак

Дон Омар болен раком (фото: instagram.com/donomar)

Пока 46-летний актер отдыхает от своего тура, который возобновится в августе.

Отметим, что за более чем двадцатилетнюю карьеру Омар выпустил восемь альбомов. Он сыграл Рико Сантоса в нескольких фильмах "Форсажа": "Форсаж 9" (2021), "Форсаж 8" (2017), "Форсаж 5: Скорая пятерка" (2011), "Форсаж 4" (2009).

Недавно Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после того, как у нее был обнаружен рак.

Также она прервала молчание и рассказала о своем состоянии.

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