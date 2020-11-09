Помер популярний телеведучий: українець, який завоював любов американців

Помер актор (ілюстративне фото: pixabay.com)

Ведучий має зірку слави в Голлівуді

Найвідоміший американський телеведучий Алекс Требек помер 8 листопада в Лос-Анджелесі. Сумну звістку опублікували в Twitter телевізійної програми Jeopardy!, яку протягом тривалого часу вів Требек.

"Jeopardy! З жалем повідомляє, що Алекс Требек мирно помер сьогодні вранці будинку в оточенні родини та друзів. Дякуємо, Алекс", - написали в пресслужбі Jeopardy!

Варто відзначити, що Алекс Требек - не просто американський телеведучий. Його батько був українським іммігрантом і уродженцем села Нуйно. Матір'ю стала франко-канадка. При цьому Требек ніколи не соромився своїх коренів. В одному з інтерв'ю сказав: "Мій батько народився в Україні та не дуже добре володів англійською".

Алекс Требек є володарем рекорду Гіннеса за кількістю проведених епізодів шоу, зокрема він був ведучим понад 7000 випусків програми. Такого досягнення не має жоден інший ведучий у світі.

Алекс Требек (фото: twitter.com/Jeopardy)

Требеку було 80 років і він до останнього перевіряв ерудицію американців. За весь цей час Требек поставив понад півмільйона питань. Щотижня аудиторія шоу становить 25 000 000 глядачів. Шоу "Jeopardy" настільки популярне, що на нього не втомлюються робити численні пародії причому за участю знаменитостей.

Сьогодні ведучий володіє кількома нагородами Еммі, має зірку слави в Голлівуді. Крім того, дивним залишається факт, що за весь цей час виходу шоу, його ведучий жодного разу не був за кадром.

Нагадаємо, що в недавно світ вразила новина про смерть легендарного Шона Коннері, який знімався в ролі Бонда в семи картинах, а також в культовому фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

Раніше ми писали про те, що у віці 78 років у Варшаві помер відомий польський актор з українським корінням.