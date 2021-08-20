Скільки живуть жителі України: цифри вас точно здивують

Тривалість життя українців скоротилася за останній рік. З'ясувалося, що жінки в Україні живуть набагато довше за чоловіків.

Станом на 1 липня чисельність жителів України склала 41 383 182 українці. Середня тривалість життя у 2020 році склала 71,35 року. Середня тривалість життя у чоловіків - 66,39 року, а у жінок – 76,22 року.

У порівнянні з 2019 роком середня тривалість життя в Україні скоротилася майже на один рік. Але в цілому, за останні 30 років тривалість життя громадян України зросла. У 1990 році ця цифра склала 70,42 року. Чоловіки в середньому жили 65,60 року, а жінки – 74,82 року.

Які найчастіші причини смерті українців

За останні пів року померло майже 400 тисяч українців. З них від онкологічних захворювань - понад 36 тисяч, від туберкульозу – майже 1500 осіб, СНІДу - 1167 осіб.

Від хвороб крові – 102 людини, від ендокринних захворювань, в тому числі й цукрового діабету - 1116 осіб. Від порушень психіки, в тому числі й алкоголізму – 430 осіб.

Від захворювань нервової системи – 2134 людини, від захворювань системи кровообігу-217894 людини. Від хвороб шлунково-кишкового тракту – 12188 осіб, від хвороб органів дихання-11799 осіб. Від захворювань шкіри - 282 людини, від захворювань кісток і м'язів – 176 осіб, від проблем з сечостатевою системою – 1349 осіб.

При пологах загинуло 46 осіб, від різних ускладнень після пологів – 547 осіб, від вроджених захворювань – 430 осіб.

У ДТП загинуло 1481 людина, від утоплення – 565 осіб, на пожежах – 714 осіб, від отруєнь – 858 осіб, від алкогольних отруєнь – 980 осіб. Самогубств сталося - 2988 випадків, вбивств і нанесень тяжких травм – 635 випадків.

Від діагностованого коронавірусу загинуло 35127 осіб, від не діагностованого – 547 осіб.