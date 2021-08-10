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Вага, зріст, освіта: Держстат склав портрет середнього українця

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 15:33
Вага, зріст, освіта: Держстат склав портрет середнього українця Фото: середній українець зростом 169 см і вагою 75 кг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2021 році". Дані отримані в ході вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, середній зріст громадян у віці від 18 років становить 169 см, у т. ч. жінок-164 см, чоловіків - 175 см. Середня вага становить 75 кг, у т. ч. жінок - 71 кг, чоловіків - 80 кг. У порівнянні з минулим роком ці показники не змінилися

Знижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну масу тіла - 42,4%, надлишкову масу тіла - 39,9%, ожиріння - 16,0%, крайнє ожиріння - 0,5%.

Держстат також наводить інші соціально-демографічні характеристики домогосподарств, серед яких рівень освіти.

За даними обстеження, частка населення у віці 25 років і старше, що має рівень освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (базова вища), становить 29,7%.

Середня тривалість навчання осіб у віці 25 років і старше становить 12,4 років.

Вага, зріст, освіта: Держстат склав портрет середнього українця

Нагадавши, середня енергетична цінність добового раціону харчування українців у 2020 році становила 2862 ккал на добу. Це на 3% менше, ніж у 2019 році (2951 ккал).

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Державна служба статистики
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