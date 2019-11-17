У 2020 році газ може зрости на 40%: в чому причина і кому не пощастить

Газ (фото: puer.org.ua)

Вартість газу, що купується за угодою з РФ, може змінитися

Ціни на газ в Україні на поточний момент дорівнюють ринковим, однак після закінчення "газового" договору між Україною і РФ, вартість може змінитися. Переговори про продовження договору тривають вже більше року, однак поки ні до чого не привели. У "Нафтогазі" заявляють, що переукласти договір навряд чи вдасться і в такому випадку, на думку аналітиків, газ може подорожчати до 40% в ціні. Експерт Альтернативного експертного уряду Валентин Землянський і співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич прокоментували ситуацію з поставками газу і дали прогноз, передає "Сьогодні".

Пропозиції України

За словами експертів, позиція України, яку представляє НАК "Нафтогаз України", незмінна:

укладення нового контракту на 10 років (до 2030 року) між створеною в результаті анбандлінгц "Нафтогазу" структурою-транзитером газу з РФ в ЄС через Україну і російським "Газпромом";

обсяги щорічного прокачування газу повинні бути не менше 60 млрд куб м (зараз вдвічі менше) під загрозою штрафних санкцій плюс до 30 млрд куб. м;

"Газпром" виплачує нам 2,5 млрд доларів за недопоставлені обсяги газу на виконання рішення Стокгольмського суду за позовом "Нафтогазу". Інші позови до "Газпрому", наприклад, за "віджим" нафтогазовидобувних вишок в Криму, продовжують розглядатися;

"Газпром" виплачує Україні штраф 85 млрд грн, накладений на нього в 2016 році Антимонопольним комітетом України за зловживання монопольним становищем на ринку газу.

Пропозиції України з питань постачання газу не влаштовують російську сторону, вважає експерт Дмитро Марунич.

Газ для споживачів (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Жодна з цих пропозицій не влаштовує "Газпром", так як вони не мають наміру ні укладати такий тривалий контракт, ні платити навіть за вже програну справу. Єврокомісія підтримує більшість пропозицій України, крім, можливо, штрафу АМКУ", – заявив він.

Пропозиції Росії

Росія ж пропонує зовсім інші умови:

"нульовий варіант" по Стокгольму, тобто відгук нових позовів і відмова від матеріальних претензій по вже виграному позову;

поставки на внутрішній ринок України 5 млрд куб. м газу в рік за ціною, нижчою від ринкової на 20% (на 35-40 доларів за 1000 куб. м), але на який термін - неясно;

після виконання перших двох умов можливі переговори про довгостроковий контракт, але вже з новою українською компанією-транзитером, яка отримає сертифікат ЄК і, швидше за все, вже у 2020 році;

до кінця 2019 року укласти новий договір або продовжити діючий договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" терміном на рік.

Думка експертів за пропозиціями

На нульовий варіант, насамперед на відмову від отримання 2,5 млрд доларів, українська сторона не піде, вважають експерти. Це ж стосується і допуску "Газпрому" на наш ринок, бо це означає крах бізнесу тих, хто займається поставками газу реверсом з Європи. Крім того, Україні не вигідний короткостроковий контракт в зв'язку з тим, що РФ планує добудувати в 2020 році газопровід "Північний потік-2" в обхід України і в рази зменшити транзит по нашій території. Україна тоді втратить мільярди доларів як плату за прокачування газу і виникнуть складності з експлуатацією нашої газотранспортної системи (ГТС).

"Відмовлятися від компенсацій по виграній справі нерозумно, а у тих, хто заробляє на реверсні поставки газу з Європи в Україну, є потужна підтримка у високих українських колах, – говорить Марунич. – А ось суми за новими позовами можна було б знизити або укласти мирову угоду. Рішення має бути прийнято на рівні президента".

Газ для споживачів (ілюстративне фото: pixabay.com)

Землянський вважає, що виграна компенсація в 2,5 млрд також може бути предметом торгу.

"Наприклад, взамін за відмову від їх виплати ми укладаємо контракт на п'ять років і протягом п'яти років нам будуть платити більше за транзит газу, це Україні вигідно", – вважає експерт.

До чого це може призвести

За прогнозами Дмитра Марунича, ймовірність не менше 50%, що до кінця 2019 року сторони прийдуть до компромісу. Це, наприклад, може бути згода РФ на виплату Україні 2,5 млрд доларів, висновок на 1-2 роки договору про транзит газу в Європу на діючих умовах, допуск "Газпрому" на конкурентній основі на наш ринок, що дасть українцям більш дешевий газ, зниження сум за новими позовами до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2-3 млрд, відмову від стягнення штрафу, накладеного АМКУ.

"Але для цього Україні насамперед потрібно призначити нове керівництво "Нафтогазу", з пошаною звільнивши недоговороспроможне колишнє, отримати рішення суду апеляційної інстанції Стокгольмського суду по виплаті 2,5 млрд доларів, яке очікується в цьому році", – уточнив Марунич.

На 25% кожен вірогідні ще два сценарії розвитку подій, вважає він:

Перший сценарій – новий договір до 31 грудня 2019 року не уклали, дію старого не продовжили, але переговори і транзит газу тривають.

Другий сценарій більш жорсткий: "Газпром" в нуль годин 1 січня 2020 року, коли закінчиться дія договору від 2009 року, "перекриє вентиль", і ЄС залишиться без російського газу.

Землянський оцінює ймовірність досягнення компромісу та відмови від нього як 50 на 50. Тобто або є новий договір і є транзит, або немає ні того, ні іншого.

Відносного того, що буде, якщо прийти до компромісу не вдасться, експерти більш песимістичні. На їхню думку, без наявності в нашій газотранспортній системі (ГТС) російського транзитного газу, який створює надлишковий тиск для прокачування, можливі серйозні проблеми з його доставкою споживачам.

"Найбільше постраждають південні споживачі – Молдова і Болгарія, до яких газ просто не дійде. Якщо зима не буде суворою, Україна насилу протримається до кінця лютого, потім стане технічно неможливо підняти газ з наших підземних газових сховищ через критичне зниження тиску газу. Тобто газ стане настільки розрідженим, що компресори не зможуть викачати його. Як буде наша влада виходити з такого положення, поки прогнозувати неможливо", – говорить Марунич.

Газ (ілюстративне фото: УНІАН)

Але те, що при припиненні транзиту без газу залишиться лояльне до РФ так зване "Придністров'я", дає, за словами Марунича, додатковий шанс на досягнення компромісу.

Землянський говорить, що запасів газу в українських підземних сховищах достатньо, а от чи буде технічна можливість завантажити його з заходу, де знаходяться сховища, на південь або південний схід, відповісти складно.

Крім того, додаткові витрати на прокачування газу з заходу на схід сильно вдарять по кишені споживачів, стверджують експерти. За оцінними підрахунками Землянського, тільки за рахунок довгого "плеча" транспортування кубометр газу може подорожчати для споживачів на 2-3 грн, або на 30-40% від нинішньої ціни. Плюс сезонне зростання вартості через високий зимовий сезон ще на стільки ж, що ціну практично подвоїть. Насамперед постраждають ті, хто опалює будинки газом, почнеться вал неплатежів, державі доведеться шукати додаткові мільярди гривень у держбюджеті на збільшення виплат по субсидіях.