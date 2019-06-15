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Скільки коштує газ в Україні: тарифи різко змінилися

STYLERЖиття    15.06.2019 - 15:45
Скільки коштує газ в Україні: тарифи різко змінилися
Нові тарифи на газ в Україні – зниження цін (фото: РБК-Україна)

Ціни на газ в Україні знизилися

Тарифи на газ в Україні знизилися. Рішення Кабміну зобов'язало "Нафтогаз" знизити вартість газу. В залежності від регіону середня сума зниження блакитного палива дорівнює 1 грн/куб. Середня платіжка за комунальні послуги тепер знизиться на 42 грн. Про це йдеться з нових тарифів, які опублікував Консультаційний центр для населення, створений Федерацією роботодавців в нафтогазовій галузі.

"Навесні цього року аналітична служба "Нафтогазу" надала висновки, що очікується зниження цін на газ на європейському ринку – звідки ми імпортуємо газ і де маємо найбільших партнерів. Тоді ми запропонували уряду змінити підхід до формування цін на газ в Україні, перехід на ринкове ціноутворення", – пояснив голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

Наприклад, споживачі "Миколаївгаз" у травні платили за кожен кубометр газу 8,8 грн, а в червні заплатять вже 7,8 грн. Згідно з нормами споживання, сім'я з чотирьох чоловік в місяць на їжу та підігрів води витрачає 42 кубометра газу. Отже, платіжка за місяць може скоротитися з 369,6 до 327,6 грн. Таким чином, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам і постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 11,8%, або на 745,11 грн за 1 тисячу кубометрів, у порівнянні з ціною, яка була затверджена раніше.

Скільки коштує газ в Україні: тарифи різко змінилися

Нові тарифи на газ в Україні – зниження цін (gazpravda.com.ua)

Нагадаємо, що ціна імпортного газу в травні продовжила падати.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на газ для населення в Україні підвищилися з 1 червня 2019 року.

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