Ціна імпортного газу в травні продовжувала падати

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Середня ціна впала за місяць ще на 7,9%

Державною фіскальною службою України обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 травня. Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно оприлюдненими даними, середня ціна імпортного газу становить 5681,5427 грн або 215,1936 доларів 1 тисячу кубометрів.

Таким чином, у травні середня ціна знизилася на 7,9% в порівняні з квітнем, коли вона становила 5963,5362 грн. або 233,5307 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в червні. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року ціна складе 5553,89 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника).

Таким чином "Нафтогаз" використовує середньозважену ціну, яка склалася на Українській енергетичній біржі.