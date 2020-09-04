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Як боротися з тягою до солодкого: практичні поради дієтолога

П'ятниця 04 вересня 2020 09:26
Як боротися з тягою до солодкого: практичні поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт поділилася секретами, як звільнитися від "цукрової залежності"

Людський організм біологічно запрограмований на те, щоб асоціювати солодкий смак з чимось приємним. Але якщо ваша тяга до десертів вийшла за межі розумного, пора задуматися про те, щоб переглянути свої згубні звички. Дієтолог Тетяна Дік порадила практичні способи, як зменшити тягу до солодкого.

1. Переконайтеся, що ви харчуєтеся збалансовано.

Якщо в БЖУ немає помірності, то вам буде хотітися солодкого. Це може бути і від нестачі «повільних» вуглеводів, і від нестачі жирів, і від нестачі білка.

Не забувайте їсти каші, макарони, картоплю, ц/з хліб і т. д. Тоді солодкого буде хотітися менше.

2. Їж фрукти/ягоди

Якщо не можеш забути десерт після обіду - наріж фрукт і неспішно пожуй його. Звичайно, не після кожного прийому їжі. Безмежно фрукти вживати - не найкраща ідея.

Як боротися з тягою до солодкого: практичні поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Цей варіант вам сподобається більше за всіх. Хочеш? Їж!

10-15% добового раціону можна виділити на вкусняшки. Шоколад, морозиво - що завгодно.

Не потрібно їсти мармелад і зефір, тому що це написали в ППшному паблику. Краще з'їжте те, що вам подобається. Навіщо витрачати» калорії на те, що не принесе вам задоволення?


4. Десерт після прийому їжі - це всього лише звичка.

«З'їж кашу, а потім отримаєш шоколадку» - знайомо? Так, ось це теж звідти!

Від неї можна відмовитися, потрібно просто потерпіти деякий час. Ну або вписуйте свого кбжу.

5. Немає стресів

Багато хто помічав, що в стресових ситуаціях починають більше їсти. Так, справа в гормонах. Це як би норм, і як би ні, просто контролюйте себе, за фактом - це не складно. Їжа не вирішить вашу проблему, а створить ще одну. Краще сходіть в зал. Ну або помедитуйте.

Як боротися з тягою до солодкого: практичні поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Якщо нічого буде їсти, ти не будеш їсти. Все просто.

Не купуй додому солодощі. Іноді ми просто їмо через те, що на увазі, хоча особливо і не хотілося...

7. Недолік хрому, магнію і т. д. - як правило, на тягу до солодкого особливо не впливають. І їх прийом, особливо не впливає на її відсутність.

Висновок: харчуйтеся збалансовано, їжте максимально «чисту» їжу і користуйтеся правилом 10-15%.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про вживання вуглеводів в період схуднення. Вона перерахувала "корисні" вуглеводи, які слід включити в меню.

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