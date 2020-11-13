Скільки разів на рік нормально хворіти для дитини: Комаровський назвав точну цифру

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Євген Комаровський вважає, що якщо дитина хворіє приблизно раз на місяць – це нормально

Педіатр і ведучий Євген Комаровський дав відповідь на питання, що цікавить багатьох – як часто дитина "має право" хворіти. Доктор стверджує, що для дітей нормально хворіти на ГРВІ від 6 до 12 разів на рік. При цьому лікар не пов'язує такі дані зі "слабким імунітетом". Пояснення, чому дитина може часто хворіти в дитинстві доктор опублікував у своєму профілі в Instagram.

Лікар розповів, скільки разів у році може хворіти дитина при нормальному імунітеті.

"Дитина, яка відвідує дитячий колектив, цілком може хворіти на ГРВІ від 6 до 12 разів на рік, і це зовсім не говорить про те, що у неї слабкий імунітет. Елементарна логіка підказує, що, якщо за рік людина захворіла 12 разів, то це означає, що вона 12 разів зуміла одужати!" – підкреслює Комаровський.

Також лікар розповів, що проблема хворобливості дитини криється не в її імунітеті, а в неправильній профілактиці ГРВІ. При цьому медик назвав ситуації, коли при частих застудах можуть спостерігатися симптоми зниженого імунітету.

"А реальні проблеми з імунітетом проявляються перш за все тим, що банальні ГРВІ закінчуються бактеріальними ускладненнями. Водночас реальною і найчастішою причиною ускладнень є знову-таки не проблеми з імунітетом, а невміння батьків правильно допомогти дитині під час хвороби", – додав лікар.

Також лікар висловився про таблетки для підвищення імунітету та присоромив батьків, які перекладають причину особистої безвідповідальності на "слабкий імунітет".

"Ліків, що "піднімають імунітет", не існує. Це вигадки наївних бабусь і бізнес продавців ліків "для імунітету". Дбаєте про імунітет вашої дитини? Чудово! Вчіться правилам профілактики та домашнього самолікування ГРВІ, оптимізуйте параметри повітря, не змушуйте їсти, не кутайте, багато гуляйте, займайтеся спортом, відірвіться від телевізора/смартфона і проведіть вихідні на природі. Загалом, не намагайтеся виправдати батьківську лінь і незнання елементарних правил догляду за дитиною казками про "слабкий імунітет", – підкреслив лікар.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів найголовніше про профілактику коронавіруса.

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