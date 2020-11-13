Сколько раз болеть в год нормально для ребенка: Комаровский назвал точную цифру

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Евгений Комаровский считает, что если ребенок болеет примерно раз в месяц – это нормально

Педиатр и ведущий Евгений Комаровский дал ответ на интересующий многих вопрос – как часто ребенок "имеет право" болеть. Доктор утверждает, что для детей нормально болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в году. При этом врач не связывает такие данные со "слабым иммунитетом". Пояснение, почему ребенок может часто болеть в детстве доктор опубликовал в своем профиле в Instagram.

Врач рассказал, сколько раз в году может болеть ребенок при нормальном иммунитете.

"Ребенок, посещающий детский коллектив, вполне может болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год, и это вовсе не говорит о том, что у него слабый иммунитет. Элементарная логика подсказывает, что, если за год человек заболел 12 раз, так это означает, что он 12 раз сумел выздороветь!" – подчеркивает Комаровский.

Также врач рассказал, что проблема болезненности ребенка кроется не в его иммунитете, а в неправильной профилактике ОРВИ. При этом медик назвал ситуации, когда при частых простудах могут наблюдаться симптомы сниженного иммунитета.

"А реальные проблемы с иммунитетом проявляются прежде всего тем, что банальные ОРВИ заканчиваются бактериальными осложнениями. В то же время реальной и самой частой причиной осложнений являются опять-таки не проблемы с иммунитетом, а неумение родителей правильно помочь ребенку во время болезни", – добавил врач.

Также врач высказался о таблетках для повышения иммунитета и пристыдил родители, которые перекладывают причину личной безответственности на "слабый иммунитет".

"Лекарств, "поднимающих иммунитет", не существует. Это выдумки наивных бабушек и бизнес продавцов лекарств "для иммунитета". Заботитесь об иммунитете вашего ребенка? Прекрасно! Учитесь правилам профилактики и домашнего самолечения ОРВИ, оптимизируйте параметры воздуха, не заставляйте есть, не кутайте, много гуляйте, занимайтесь спортом, оторвитесь от телевизора/смартфона и проведите выходные на природе. В общем, не пытайтесь оправдать родительскую лень и незнание элементарных правил ухода за ребенком сказками про "слабый иммунитет", – подчеркнул врач.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал самое главное о профилактике коронавируса.

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