Комаровський розповів найголовніше про профілактику коронавірусу

Доктор Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Євген Комаровський поділився важливими порадами щодо профілактики COVID-19

Доктор Комаровський розповів українцям про профілактику коронавірусної інфекції в період, коли багато людей хворіють не тільки на COVID-19, але і іншими захворюваннями.

Експерт звернув увагу, що фрагменти коронавірусу можуть бути виявлені де завгодно, але тільки шанси, що вони можуть викликати хворобу не великі. Тому основний шлях розповсюдження вірусу - повітряно-крапельний. Про це Комаровський розповів на своєму YouTube-каналі.

Він також підкреслив, що люди максимально заразні приблизно за два дні до того, як відчують себе хворими. Тобто, після того, як у людини з'являється кашель та інші симптоми, різко зменшується кількість вірусу, який людина виділяє в навколишнє середовище.

Після 5-6 дня появи симптомів людина практично не заразна. При цьому виникнення хвороби у здорової людини залежить від трьох факторів:

1. Мікроба, вірусу, який може викликати хворобу.

2. Людини, яка може захворіти через свою сприйнятливість до вірусу.

3. Як відбудеться зустріч людини з вірусом. Тут мається на увазі інфікуюча доза - кількість вірусів, яка потрапила до людини.

Комаровський підкреслив, що найбільше шансів захворіти в місцях, які являють собою обмежений не вентильований простір. І таких дуже багато, включаючи лікарняні палати, де лежать багато хворих, і вони не провітрюються, громадський транспорт, казарми, будинки для людей похилого віку.

Дуже важливо, щоб в приміщеннях була нормальна вологість 40-60%. Тоді швидкість, з якою вірусні частинки осідають, максимальна. Тому чим повітря сухіше, тим довше в ньому присутні активні вірусні частки.

Доктор Комаровський розповів про профілактику COVID-19 (відео: YouTube)

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