Скільки потрібно часу парі, щоб закохатися? Вчені назвали точний час

Виявляється, для того, щоб між двома людьми спалахнула іскра - потрібно всього дві хвилини. Такий висновок зробили вчені з Ізраїлю після аналізу змін фізіологічних процесів у людей, які ходять на експрес-побачення.

Вже через дві хвилини у пар, які зацікавили один одного, спрацьовує однакова швидкість потовиділення. Саме цей показник вчені назвали основним маркером того, що відбулася так звана "Синхронізація" пари.

Наступним етапом стає Синхронізація рухів. Наприклад, чоловік і жінка починають одночасно посміхатися або кивати головою, ворушити руками або ногами.

"Взаємозв'язок з іншими партнерами багато в чому залежить від того, наскільки їм вдалося синхронізувати між собою свої тіла. Наше дослідження показало, що буквально на другій хвилині побачення починає виникати Синхронізація природного характеру, яка може бути підтвердженням романтичного інтересу", - розповів автор дослідження Шир Ацил.

Теорія еволюції показує, що при виборі партнера людина підсвідомо враховує певні риси. Це може бути колір волосся, форма обличчя і навіть ширина стегон - що є доказом у жінок до продовження роду. Але теорії не говорять про те, як з'являється первісна тяга один до одного.

У дослідженні взяли участь 32 пари-16 чоловіків і 16 жінок, які зацікавлені в романтичних стосунках. Експеримент проводили в три етапи - по одному побаченню на 5 хвилин. Поки учасники спілкувалися і знайомилися, за їх станом спостерігали за допомогою спеціальних браслетів.

Реєструвалися зміни організму, руху рук і ніг. Після експерименту було опитано всіх учасників. І з'ясувалося, що найуспішніші пари вийшли з тих, у кого електродермальна активність спрацьовувала через дві хвилини.

А прояв одних і тих же поведінкових рухів спостерігалося протягом всіх 5 хвилин побачення.

Вчені виявили ще один цікавий фактор. Жінок сексуально притягували ті чоловіки, які демонстрували високий рівень синхронності з ними.