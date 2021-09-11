Скільки потрібно їсти овочів та фруктів, щоб продовжити життя: вчені здивували знахідкою

Що показало дослідження

Так, огляд понад 95 наукових досліджень визначив, наскільки вживання фруктів і овочів може знизити шанси людини померти від хвороб. Тому у людей, які їли 10 порцій фруктів і овочів на день, ризик смерті майже на третину нижчий, ніж у тих, хто не їв нічого під час досліджень.

А от інше дослідження, яке відстежувало людей протягом тридцяти років показало, що збільшення тривалості життя значною мірою пов'язано з низьким рівнем серцевих захворювань і раку – двох основних причин смерті.

Що допоможе знизити ризик раку

Зниження ризику раку на 14% спостерігалося при прийомі 7-7,75 порцій на день, без додаткових переваг при більш високому рівні споживання. Зокрема, знизити ризик захворювання можуть овочі сімейства хрестоцвітих, особливо броколі.

Окрім того, переваги вживання свіжих фруктів і овочів можуть бути пов'язані з вмістом у них вітамінів і мінералів. Фахівці кажуть, що такі переваги можуть бути пов'язані з вмістом клітковини в рослинах.

Важливо, що споживання 10 порцій фруктів і овочів на день виявилося найбільш ефективним проти захворювань. Також більш низькі рівні споживання як і раніше можуть принести значну користь здоров'ю людини.