Скільки наркотиків потрібно продати, щоб купити квартиру: дилер відповів Гончаруку

Нещодавно Олексій Гончарук заявив, що єдиним шансом купити квартиру в іпотеку для пересічних українців, є продаж наркотиків або зброї. Зв'язав він це з тим, що відсоток ставки в банках дуже високий - 11%, а метою уряду є 7%. Але колишній наркоторговець, який вирішив залишитися інкогніто, розповів, скільки потрібно продати наркотиків, щоб придбати квартиру.

Наркодилер відповів Гончаруку, скільки кокаїну потрібно продати, щоб купити квартиру. Про це пише український журналіст Андрій Павловський у своєму каналі в Telegram.

Раніше Олексій Гончарук різко висловився з приводу непосильних сум виплати іпотечних кредитів для населення.

"Наркотиками треба, напевно, або торгувати зброєю для того, щоб виплачувати таку іпотеку", - заявив Гончарук у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим".

Журналіст вирішив дізнатися у колишнього торговця кокаїном, що він думає з приводу заяви прем'єра.

"За пів року наркодилер, продаючи 100 грамів в тиждень, заробив близько $ 35 тис. Але довелося віддати за 10 тис. двом "дахам": на "тюрму" і поліцію. Залишилося $ 15 тис. Через 6 місяців за дилером прийшли з СБУ. В результаті він віддав $ 25 тис., щоб не сісти у в'язницю", - пише журналіст.

Наркодилер зізнався, що заробити, продаючи наркотики, досить складно.

"Заробити на квартиру в цьому бізнесі можна, але тільки якщо у тебе є "бігунки" (люди, які займаються дрібними продажами), а сам ти не "світишся". Але навіть така тактика не гарантує тобі безпеку. Коли ти довго в цьому бізнесі, з'являються дорогі речі, за які ти не можеш відзвітувати й рано чи пізно "главк" СБУ тебе зловить і забере все", - заявив дилер.