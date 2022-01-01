Скільки можна зберігати відкрите шампанське і як продовжити йому життя

Так, алкогольні напої мають термін придатності й шампанське не виняток. Але його смак можна зберегти, якщо вдасться утримати насиченість напою вуглекислим газом, який і надає йому ігристості.

Скільки часу зберігається відкрите шампанське

Так, експерти по вину Владислав Маркін та Юрій Гузєєв вважають, що відкрите шампанське може простояти 2 години. Далі воно втрачає свої смакові якості, за які цінується напій.

До того ж навіть закрита пробка не дає гарантії, що збережеться газ. Зазначається, що починає відбуватися процес окислення, який погіршує смак, і вже немає тих бульбашок, що прикрашають келих із шампанським.

Пляшку з вином можна відразу після розливу закрити тією ж пробкою, але вона вже не дасть потрібної герметизації. Навколо неї потрібно намотати додаткові матеріали, наприклад, фольгу, і знову заткнути шийку пляшки.

Зазначається, що у холодильнику добре закрита пляшка із шампанським може простояти ще 1-2 дні.

Як зберігати відкрите шампанське

Зберігати шампанське необхідно у горизонтальному положенні. Але бажано рідко змінювати його. До того ж якщо термін придатності шампанського - 3 роки та воно весь цей час знаходиться в незайманому вигляді, то його потрібно хоча б через рік поставити у вертикальне положення, а потім знову укласти.

Відкрите шампанське на святі все ж таки можна зберегти, якщо є спеціальна пробка стопор. Пробка стопор герметично закриває отвір і не дає виходити газу.

У середину не потрапляє повітря, отже, немає окислювальний процес. З такими пробками шампанське може простояти тиждень, якщо пляшка наповнена на 2/3. Коли залишається небагато – приблизно третина від усього обсягу, то лише один день.