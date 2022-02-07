Скільки авокадо можна їсти на тиждень без шкоди для здоров'я. Відповідь вас здивує

У чому користь авокадо

У 100 грамах міститься 160-200 кілокалорій. Завдяки високій насиченості вітамінами С і Е, каротиноїдами плід рекомендують включати в меню в якості антиоксиданту, який покращує роботу органів зору і мозку.

Велика кількість клітковини допоможе в боротьбі з "ледачим кишечником" і при профілактиці атеросклерозу. L-карнітин додасть бадьорості і сил.

Чому його не можна їсти щодня

Вся річ у тому, що даний фрукт досить калорійний, і, якщо ви хочете схуднути - то кожен день його їсти не можна.

"Не варто вишкрібати м'якоть до самої кірки: в авокадо все отруйно, крім м'якоті. І, звичайно, він може викликати алергію. Через свою підвищену калорійність авокадо може легко додати вам зайвих кіло. Тому ставтеся до нього уважно, їжте далеко не кожен день", - повідомила Павлова.

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