"Стекло застряло в стенах": жительница Харькова показала разгромленную квартиру после обстрела РФ (видео)

Как пострадало жилье

Жилье женщины разрушено, стекло застряло в стенах. К счастью, ее семья уцелела.

На видео видно, что жилой дом в результате обстрела был сильно поврежден. На дворе можно увидеть разбитые автомобили и разрушенные гаражи.

Также на момент съемки видео возле дома был еще пожар.

"2 января нас и других харьковчан разбудил российский "Искандер". Самые страшные мгновения были, пока не забежали к сыну в комнату и не убедились, что он жив. Стекло застряло в стенах, от шока не понимаешь, куда бежать и что делать", - написала женщина.

Жительница Харькова показала, как пострадало ее жилье (скриншот)

Что известно об обстреле Харькова

Известно, что обстрелы Харькова начались утром около 7:30. Раздалось по меньшей мере три взрыва. Специалисты обнаружили фрагменты ракеты "Искандер-М".

На местах попадания следователи, эксперты, взрывотехники собирают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и пострадавших, документируют последствия обстрелов.

Пострадали 53 человека, из которых один человек погиб, 52 получили ранения. Среди раненых шестеро детей от 6 до 13 лет - четыре мальчика и две девочки.