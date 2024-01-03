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"Стекло застряло в стенах": жительница Харькова показала разгромленную квартиру после обстрела РФ (видео)

Местная жительница Харькова показала последствия обстрела РФ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска атаковали Харьков ракетами типа "Искандер" во вторник, 2 января. Жительница Харькова показала последствия обстрела в своей квартире и за окном.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram местной жительницы Антонины.

Как пострадало жилье

Жилье женщины разрушено, стекло застряло в стенах. К счастью, ее семья уцелела.

На видео видно, что жилой дом в результате обстрела был сильно поврежден. На дворе можно увидеть разбитые автомобили и разрушенные гаражи.

Также на момент съемки видео возле дома был еще пожар.

"2 января нас и других харьковчан разбудил российский "Искандер". Самые страшные мгновения были, пока не забежали к сыну в комнату и не убедились, что он жив. Стекло застряло в стенах, от шока не понимаешь, куда бежать и что делать", - написала женщина.

Жительница Харькова показала, как пострадало ее жилье (скриншот)

Что известно об обстреле Харькова

Известно, что обстрелы Харькова начались утром около 7:30. Раздалось по меньшей мере три взрыва. Специалисты обнаружили фрагменты ракеты "Искандер-М".

На местах попадания следователи, эксперты, взрывотехники собирают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и пострадавших, документируют последствия обстрелов.

Пострадали 53 человека, из которых один человек погиб, 52 получили ранения. Среди раненых шестеро детей от 6 до 13 лет - четыре мальчика и две девочки.

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харковобстрел Харькова