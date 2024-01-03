"Стекло застряло в стенах": жительница Харькова показала разгромленную квартиру после обстрела РФ (видео)

Российские войска атаковали Харьков ракетами типа "Искандер" во вторник, 2 января. Жительница Харькова показала последствия обстрела в своей квартире и за окном.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram местной жительницы Антонины.
Жилье женщины разрушено, стекло застряло в стенах. К счастью, ее семья уцелела.
На видео видно, что жилой дом в результате обстрела был сильно поврежден. На дворе можно увидеть разбитые автомобили и разрушенные гаражи.
Также на момент съемки видео возле дома был еще пожар.
"2 января нас и других харьковчан разбудил российский "Искандер". Самые страшные мгновения были, пока не забежали к сыну в комнату и не убедились, что он жив. Стекло застряло в стенах, от шока не понимаешь, куда бежать и что делать", - написала женщина.
Известно, что обстрелы Харькова начались утром около 7:30. Раздалось по меньшей мере три взрыва. Специалисты обнаружили фрагменты ракеты "Искандер-М".
На местах попадания следователи, эксперты, взрывотехники собирают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и пострадавших, документируют последствия обстрелов.
Пострадали 53 человека, из которых один человек погиб, 52 получили ранения. Среди раненых шестеро детей от 6 до 13 лет - четыре мальчика и две девочки.
Ранее мы сообщали, что оккупанты 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed.
Также мы писали, что в Харькове дистанционно запустили фейерверк.