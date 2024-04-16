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Сколько хранить картошку, чтобы она не проросла

Вторник 16 апреля 2024 13:45
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Сколько хранить картошку, чтобы она не проросла Как правильно хранить картошку (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Картошка - один из самых популярных продуктов для простых, бюджетных и разнообразных блюд. Конечно, можно покупать по несколько картофелин для каждого приготовления, но это не слишком практично - особенно если есть огород. Однако с большим количеством возникает другая проблема - картошка начинает прорастать, даже если хранилась зимой на балконе.

О том, как долго и где хранить картошку дома, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: Shuba, сайты "Господарочка", "Аптека садівника", "Яскрава клумба".

Почему картофель прорастает

Прорастание - естественный для картофеля процесс, когда он хранится при неправильной температуре, особенно когда температура достигает 20 градусов тепла и держится в течение определенного времени.

Ведь в клубнях, которые мы едим, и которые используются для высадки, сохраняются питательные вещества, которые с наступлением весны и потепления побуждают картошку прорастать. Пуская ростки, картофель производит соланин - химическое вещество, которое в большом количестве является токсичным для человека.

Кроме ростков, о том, что в картофеле слишком много соланина, свидетельствует и зеленый цвет овоща - этот процесс происходит, если картошка получает солнечный свет. Так что употреблять в пищу проросший картофель, особенно много - не стоит.

Как хранить картофель

Следует отметить, что любые продукты, как и картошка, не могут храниться вечно - рано или поздно происходят определенные процессы, приводящие к тому, что картошка пропадает. Однако условия, безусловно, влияют на срок хранения - как и вид картофеля.

Оптимальной температурой хранения картофеля является 2-4 градуса, при влажности 85-90%. Однако температура хранения отличается от сорта спелости - для позднеспелого и продовольственного картофеля допускают несколько более высокую температуру - 5-6 градусов.

Важное значение имеет свежесть картофеля - первые две недели после выкапывания картошку можно хранить при температуре 14-18 градусов. Во время этого периода клубни выделяют углекислый газ и тепло, поэтому необходимо, чтобы помещение хорошо вентилировалось.

Так что при невысокой комнатной температуре в вентилируемом помещении картофель можно хранить 2-3 недели, но это не идеальные условия для длительного хранения этого овоща.

После этого картофель находится в состоянии покоя, его ростовые процессы угнетаются на 2-3 месяца. Однако это не значит, что его и дальше можно хранить при комнатной температуре - ведь под воздействием тепла и света картофель может прорасти.

Кроме этого, продолжительность покоя отличается от скороспелости картофеля - зрелые картофелины имеют меньший период покоя, чем незрелые.

Выбирая место для хранения картофеля, следует соблюдать эти рекомендации:

  • Не хранить картошку при низшей, чем рекомендуемая, температуре - хотя это кажется великолепной идеей, в картофеле образуются моносахариды и срок хранения овоща уменьшается, картошка может просто сгнить.
  • Хранить картошку можно на балконе зимой при соблюдении температурных условий - весной, когда происходит потепление, лучше выбирать холодильник, отрегулировав температуру и влажность, при комнатной температуре она быстро прорастет.
  • В подвале или погребе, если помещение чистое, темное и вентилируется - и соблюдаются другие условия - картофель может храниться даже летом.
  • Место для хранения картофеля должно быть темным - именно поэтому для хранения картошки используются мешки или бумажная упаковка - они защищают овощи от света, и, в отличие от пластиковых или полиэтиленовых пакетов, пропускают воздух, регулируя таким образом уровень влаги.
  • Регулярно перебирайте картофель и выбирайте для хранения не мягкие овощи - эти лучше как можно скорее приготовить, при условии, что картофелина не морщинистая и не имеет признаков порчи.
  • Необходимо хранить картофель подальше от свежих продуктов, а также от лука и чеснока - эти овощи способствуют росту побегов в картофеле.
  • Чтобы картофель не прорастал быстро, вместе с ним рекомендуют хранить мяту - однако это вряд ли поможет, если не соблюдать другие условия хранения.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, сколько можно хранить борщ.

Читайте также о том, где лучше хранить морковь дома.

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