Скільки зберігати картоплю, щоб вона не проросла
Картопля - один з найбільш популярних продуктів для простих, бюджетних і різноманітних страв. Звісно, можна купувати по декілька картоплин для кожного приготування, та це не надто практично - особливо, якщо є город. Проте з більшою кількістю виникає інша проблема - картопля починає проростати, навіть якщо зберігалася взимку на балконі.
Про те, як довго і де зберігати картоплю вдома, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Shuba, сайти "Господарочка", "Аптека садівника", "Яскрава клумба".
Чому картопля проростає
Проростання - природний для картоплі процес, коли вона зберігається при неправильній температурі, особливо, коли температура сягає 20 градусів тепла і тримається протягом певного часу.
Адже в бульбах, які ми їмо, і які використовуються для висадки, зберігаються поживні речовини, які з настанням весни та потеплішання спонукають картоплю проростати. Пускаючи паростки, картопля виробляє соланін - хімічну речовину, яка в великій кількості є токсичною для людини.
Окрім паростків, про те, що в картоплі забагато соланіну, свідчить і зелений колір овочу - цей процес відбувається, якщо картоплина отримує сонячне світло. Тож вживати в їжу картоплю, яка проросла, особливо багато - не варто.
Як зберігати картоплю
Варто зазначити, що будь-які продукти, як і картопля, не можуть зберігатися вічно - рано чи пізно відбуваються певні процеси, які призводять до того, що картопля пропадає. Однак умови, безумовно, впливають на термін зберігання - як і вид картоплі.
Оптимальною температурою для зберігання картоплі є 2-4 градуси, при вологості 85-90%. Проте температура зберігання відрізняється від сорту стиглості - для пізньостиглої і продовольчої картоплі допускають трохи вищу температуру - 5-6 градусів.
Важливе значення має свіжість картоплі - перші два тижні після викопування картоплини можна зберігати при температурі 14-18 градусів. Під час цього періоду бульби виділяють вуглекислий газ і тепло, тому необхідно, щоб приміщення гарно вентилювалося.
Тож за невисокої кімнатної температури у вентильованому приміщенні картоплю можна зберігати 2-3 тижні, але це не ідеальні умови для тривалого зберігання цього овочу.
Після цього картопля перебуває в стані спокою, її ростові процеси пригнічуються на 2-3 місяці. Однак це не означає, що її і далі можна зберігати при кімнатній температурі - адже під впливом світла і тепла картопля може прорости.
Крім цього, тривалість спокою відрізняється від скоростиглості картоплі - зрілі картоплини мають менший період спокою, аніж незрілі.
Обираючи місце для зберігання картоплі, слід дотримуватися цих рекомендацій:
- Не зберігати картоплю при нижчій за рекомендовану температуру - хоча це здається чудовою ідеєю, в картоплі утворюються моносахариди і термін зберігання овочу зменшується, картопля може просто згнити.
- Зберігати картоплю можна на балконі взимку при дотриманні температурних умов - навесні, коли відбувається потепління, краще обирати холодильник, відрегулювавши температуру і вологість, при кімнатній температурі вона швидко проросте.
- В підвалі чи погребі, якщо приміщення чисте, темне та вентилюється - та дотримуються інші умови - картопля може зберігатися навіть влітку.
- Місце для зберігання картоплі має бути темним - саме тому для зберігання картоплин використовуються мішки або паперове упакування - вони захищають овочі від світла, і, на відміну від пластикових чи поліетиленових пакетів, пропускають повітря, регулюючи таким чином рівень вологи.
- Регулярно перебирайте картоплю та обирайте для зберігання не м'які овочі - ці краще якомога швидше приготувати, за умови, що картоплина не зморшкувата і не має ознак псування.
- Необхідно зберігати картоплю подалі від свіжих продуктів, а також від цибулі і часнику - ці овочі сприяють росту пагінців у картоплі.
- Щоб картопля не проростала швидко, разом з нею рекомендують зберігати м'яту - однак це навряд допоможе, якщо не дотримуватися інших умов зберігання.
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