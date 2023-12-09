Сколько зарабатывают самые богатые семьи планеты: цифры просто космические!

Аль-Нахайян (305 миллиардов)

Главенствующая семья в ОАЭ управляла этими территориями еще до того, как нефть изменила экономику и финансы королевской семьи. Правитель Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахайян одновременно является президентом страны. Остальные члены семьи занимают определенные роли как в правительстве, так и в частном секторе.

Уолтон (259,7 миллиарда)

Walmart является самым крупным в мире розничным продавцом с доходом 611 миллиардов долларов за последний год. Семья Уолтон владеет 46% розничной торговли в Бентонвилле, штат Арканзас. Их доля является основой крупнейшего капитала Америки.

Гермес (150,9 миллиарда)

Семья в шестом поколении владеет французской компанией моды класса люкс. Они известны своими сумками, стоимость которых на аукционе может достигать сотен тысяч долларов.

Марс (140,9 миллиарда)

Фрэнк Марс начал продавать конфеты в 1902 году в возрасте 19 лет. Его бизнес наиболее известен батончиками M&M, Milky Way и Snickers, хотя товары по уходу за домашними животными составляют большую часть доходов - почти 47 миллиардов долларов США.

Аль Тани (133 миллиарда)

Правление семьи Аль Тани в Катаре началось в середине 19 века. В 1940 году открыли нефтяные месторождения. Сегодня члены семьи занимают многочисленные политические посты и доминируют в местной экономике, обладая большим количеством бизнесов. Они также обладают ценными иностранными активами.

Кох (127,3 миллиарда)

Братья Фредерик, Чарльз, Дэвид и Уильям унаследовали нефтяную фирму отца. В ходе семейных споров Фредерик и Уильям оставили семейный бизнес, а Чарльз и Дэвид остались. Семейное дело превратилось в Koch Industries с годовым доходом около 125 миллиардов долларов.

Аль-Сауд (112 миллиардов)

91-летний монарх, в честь которой названа Саудовская Аравия, может отнести к своему состоянию всю нефть, которая есть в стране. Эта сумма эквивалентна тому, что семья Аль-Сауд получила от исполнительного офиса короля за последние 50 лет. Многие члены семьи зарабатывали на посредничестве в государственных контрактах и земельных соглашениях, а также на основании предприятий. Принц Мохаммед бин Салман лично контролирует активы на сумму более одного миллиарда долларов.

Амбани (89,9 миллиарда)

Дхирубхай Амбани начал строить свою кампанию Reliance Industries в 1950-х годах. Когда он умер в 2002 году, не оставив завещания, его жена договорилась о мировом соглашении между сыновьями по контролю над семейным состоянием. Сейчас сын Мукеш возглавляет конгломерат в Мумбаи, которому принадлежит самый большой в мире нефтеперерабатывающий комплекс. Он живет в 27-этажном особняке, который называют самым дорогим частным домом в мире.

Вертгеймер (89,6 миллиарда)

Братья Ален и Жерар Вертгеймеры пожинают плоды финансирования их дедушкой дизайнера Коко Шанель в Париже 1920-х годов. Их семья владеет закрытым домом моды, представившим миру маленькое черное платье. Вертгеймеры также владеют конюшнями и виноградниками.

Томсон (71,1 миллиарда)

Расширение состояния богатейшей семьи Канады началось в 1930-х годах, когда Рой Томсон открыл радиостанцию в Онтарио. Впоследствии он "дорос" до газеты и стал ведущим владельцем медиа страны. Семья владеет примерно 69% акций поставщика финансовых данных и услуг Thomson Reuters через инвестиционную компанию Woodbridge.