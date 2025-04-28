Сколько зарабатывает Элина Свитолина: раскрыты гонорары самой успешной теннисистки Украины

Сколько денег заработала Элина Свитолина в 2024 году

Свитолина - одна из самых высокооплачиваемых спортсменок Украины. Согласно данным WTA, в 2024 году ее спортивные призовые составили 678 тысяч долларов. Вдвое больше денег принесли Свитолиной спонсорские контракты.

"Мой доход зависит от сезона и результатов. В прошлом году была именно та сумма, которую вы назвали. В прошлом году спонсорские контракты принесли мне больше призовых на корте", - отметила Свитолина в интервью журналу Forbes.

Помимо спортивной карьеры она также развивает собственный бренд, инвестирует в недвижимость и акции компаний.

В сумме за 2024 год Элина Свитолина заработала 1,9 миллиона долларов.



Сколько зарабатывает Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Сколько уже заработала Элина Свитолина в 2025 году

Выход в четвертьфинал Australian Open принес теннисистке 630 тысяч долларов.

За выход в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами получила более 100 тысяч долларов и пересекла отметку в 25 млн долларов призовых за карьеру.

Элина стала 14-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь такого результата и восьмой среди действующих игроков.



Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Рекламные контракты Элины Свитолиной

Элина рекламирует только статусные бренды - среди которых, например, "Mercedes-Benz Украина", Lacoste, Ellesse, Ulysse Nardin, Hublot, Nike и "Моршинская".

Также спортсменка является лицом аdidas Ukraine, именно в их экипировке она выступает на кортах.

В одном из интервью она говорила, что самый большой рекламный контракт принес ей 1,7 миллиона долларов США.



Элина Свитолина в рекламной кампании (фото: instagram.com/elisvitolina)

Куда Элина Свитолина тратит деньги

На содержание команды и подготовку к турнирам в течение года спортсменка тратит 400-600 тысяч долларов.

"Сейчас это более-менее фиксированная сумма. Примерно 400 000 - 600 000 долларов в год трачу на зарплату команде, на логистику, программы восстановления", - рассказала спортсменка в одном из интервью.



Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Что известно про Элину Свитолину

Будущая спортсменка родилась в 1994 году в Одессе.

Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 20 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

Замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

В октябре 2022 года у пары родилась дочь Скай. Семья проживает во Франции, однако знаменитость часто бывает в Украине.

В 2024 году Свитолина отметила с размахом свой юбилей, на котором было немало украинских звезд.



Элина Свитолина с мужем (фото: instagram.com/elisvitolina)