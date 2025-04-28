Сколько зарабатывает Элина Свитолина: раскрыты гонорары самой успешной теннисистки Украины

Элина Свитолина, одна из самых успешных теннисисток Украины, продолжает радовать своих поклонников не только спортивными достижениями, но и впечатляющими финансовыми результатами.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, сколько денег приносит ее спортивная карьера и рекламные контракты.
Свитолина - одна из самых высокооплачиваемых спортсменок Украины. Согласно данным WTA, в 2024 году ее спортивные призовые составили 678 тысяч долларов. Вдвое больше денег принесли Свитолиной спонсорские контракты.
"Мой доход зависит от сезона и результатов. В прошлом году была именно та сумма, которую вы назвали. В прошлом году спонсорские контракты принесли мне больше призовых на корте", - отметила Свитолина в интервью журналу Forbes.
Помимо спортивной карьеры она также развивает собственный бренд, инвестирует в недвижимость и акции компаний.
В сумме за 2024 год Элина Свитолина заработала 1,9 миллиона долларов.
Сколько зарабатывает Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)
Выход в четвертьфинал Australian Open принес теннисистке 630 тысяч долларов.
За выход в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами получила более 100 тысяч долларов и пересекла отметку в 25 млн долларов призовых за карьеру.
Элина стала 14-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь такого результата и восьмой среди действующих игроков.
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)
Элина рекламирует только статусные бренды - среди которых, например, "Mercedes-Benz Украина", Lacoste, Ellesse, Ulysse Nardin, Hublot, Nike и "Моршинская".
Также спортсменка является лицом аdidas Ukraine, именно в их экипировке она выступает на кортах.
В одном из интервью она говорила, что самый большой рекламный контракт принес ей 1,7 миллиона долларов США.
Элина Свитолина в рекламной кампании (фото: instagram.com/elisvitolina)
На содержание команды и подготовку к турнирам в течение года спортсменка тратит 400-600 тысяч долларов.
"Сейчас это более-менее фиксированная сумма. Примерно 400 000 - 600 000 долларов в год трачу на зарплату команде, на логистику, программы восстановления", - рассказала спортсменка в одном из интервью.
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)
Будущая спортсменка родилась в 1994 году в Одессе.
Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 20 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.
Замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
В октябре 2022 года у пары родилась дочь Скай. Семья проживает во Франции, однако знаменитость часто бывает в Украине.
В 2024 году Свитолина отметила с размахом свой юбилей, на котором было немало украинских звезд.
Элина Свитолина с мужем (фото: instagram.com/elisvitolina)
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При написании материала использовались следующие источники: журнал Forbes Украина, "Коротко про", Sport.ua, Wikipedia.