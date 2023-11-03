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Сколько процентов женщин фанатеют от Кирилла Буданова? Интересные статистические факты из шоу "Хто зверху?"

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)
Автор: Иванна Пашкевич

2 ноября вышел очередной выпуск развлекательного шоу "Хто зверху?" с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком. В шестом игровом гендерном противостоянии сошлись: Слава Демин, Ivan Navi, Владимир Остапчук, Александра Зарицкая, Анастасия Оруджева и Александр Машлятин.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, собираемой для бонусных раундов шоу Нового канала.

Сколько процентов мужчин после секса спрашивают: "Тебе было хорошо?"

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", только 14% ребят так поступают.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин "сюсюкают" во время разговоров с любимым?

Оказалось, что 37% девушек общаются в стиле "ми-ми-ми".

Съемки шоу ""Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин верят в любовь с первого взгляда?

Лишь 11% представителей сильной половины человечества таковы романтики.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин фанатеют от Кирилла Буданова?

36% представительниц прекрасной половины человечества действительно считают Начальника ГУР Украины "лучшим".

Съемки шоу ""Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин хоть раз прерывали занятия сексом из-за воздушной тревоги?

Оказалось, что 23% имеют такой опыт.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин автоматически вовлекают живот, когда их обнимают за талию?

Половина, а точнее 51% девушек имеют такую привычку.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин помнят дату знакомства с любимым?

И снова ответ - 23%.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Напомним, недавно Никитюк рассказала о состоянии ведущего "Хто зверху?".

Также мы рассказывали, что вокруг шоу "СуперМамама" разгорелся скандал.

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