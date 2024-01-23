Украинцы ответили, в какой период своей жизни хотели бы вернуться (видео)
У каждого человека в жизни бывают такие периоды, которые он хотел бы вернуть и поскольку это невозможно, то эти моменты остаются в памяти. Украинцы вспомнили периоды, в которые хотели бы вернуться.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео-опрос в Instagram-профиле Свои Кривой Рог.
Украинцы сказали, в какой период жизни хотели бы вернуться
Украинцы приняли участие в опросе и ответили, в какой период своей жизни они хотели бы вернуться и прожить некоторые моменты снова.
Среди опрошенных были люди всех возрастов, от молодежи, до пожилых людей и каждый из них имеет свою позицию и свои желания. Единственный вывод, который можно сделать исходя из эмоций людей - надо ценить каждый миг своей жизни.
А они ответили так:
- "В 20 лет, когда я была студенткой, была красива и у меня была очень веселая жизнь"
- "Меня устраивает мою жизнь, мой период. Каждый период хорош по-своему"
- "В детство, в детский сад"
- "До войны, потому что было мирно, виделись с родными, с друзьями. Все было хорошо, не было слышно взрывов и сирен"
- "В лет 6, родители, родные, бабушка рядом были"
- "В детство, там было тихое время"
- "Я сейчас живу, этой жизнью, нынешней"
- "Видимо, в детство. Свобода была, голубое небо, солнце, родители, родные, дедушки, бабушки - все было".
Украинцы сказали, в какой период жизни хотели бы вернуться (фото: Getty images)
Также люди присоединились в комментариях и большинство из них звучит так:
- "В период до войны"
- "2014-2021 годы"
- "До войны"
- "В мирную жизнь"
- "Поверните нам глаза, что не видели войны"
- "Хотелось бы вернуться в период до войны, до того как в новостях начали говорить, сколько погибло военных и гражданских на границе. Хочется вернуться к 2014 году"
- "В детство, когда единственной проблемой было то, что в обед заставляли спать"
- "Только в безмятежное детство. Главное, что нет войны"
- "До войны, все были живы и здоровы, было счастье".
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