Сколько вы переплачиваете за транспорт из-за его остановки во время тревог: названа точная сумма
В августе 2022 года общественный транспорт в Киеве обязали останавливаться на время воздушной тревоги. Это касается трамваев и троллейбусов, которыми киевляне часто пользуются. Чтобы добраться до места назначения, граждане пересаживаются на маршрутки, проезд в которых стоит гораздо дороже.
Сколько переплачивают киевляне за остановку транспорта, подсчитали в Telegram-канале общественной инициативы "Пассажиры Киева".
Что не так с остановкой транспорта во время тревог
Когда киевляне садятся в трамвай, троллейбус или автобус, нет гарантии, что они доберутся до своего места назначения. Ведь, если прозвучит сигнал воздушной тревоги, общественный транспорт остановится.
В этом случае на помощь приходят маршрутки, однако этот вид передвижения частный, и цены в нем выше. В основном, это 15 гривен за проезд против 8 гривен в коммунальном транспорте города.
Чтобы определить сколько пассажир вынужден переплачивать, активисты взяли за основу возьмем расчетов то, что киевлянин в течение месяца хоть раз в день выезжает из дома.
Таким образом, удалось высчитать, что за месяц поездок на маршрутках пассажир платит 900 гривен. Хотя на коммунальном транспорте расходы были бы вдвое меньше - 480 гривен при оплате 8 гривен. Следовательно, ежемесячная переплата составляет не менее 420 гривен.
Коммунальный транспорт останавливается уже около 8 месяцев. За это время переплата будет составлять 3360 гривен каждым пассажиром.
Инфографика: t.me/kyivpassengers
Когда транспорт перестанут останавливать
Киевляне уже неоднократно выступали против такого решения КГГА и потребовали отменить его. В январе на сайте с электронными петициями появилась просьба об упразднении остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги.
Сейчас под ней собрано более 7 000 голосов, а статус петиции звучит как "на рассмотрении". Однако никаких намерений власти столицы не озвучивают.
"Я понимаю обеспокоенность киевлян во время остановки транспорта: это и дополнительный расход средств, неудобства для передвижения и некоторые проблемы в случае приближения комендантского часа. Мы этот вопрос уже изучаем и будем пытаться урегулировать. Поэтому о любых изменениях вам сообщим", - ответил руководитель. КМВА Сергей Попко в комментарии НВ.
Следует также добавить, что ни в одном городе Украины, кроме Киева, не действует обязательство останавливать транспорт во время воздушных тревог.
Раньше мы рассказывали, как изменится система оплаты за проезд в Киеве.
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