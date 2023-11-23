Во сколько украинцам обошелся бы праздничный стол на День благодарения

Блюда на День благодарения

Самой главной традицией Дня благодарения является празднование в кругу близких и друзей. За большим столом собирается вся семья. Обычно в США готовят фаршированного индюка с клюквенным вареньем и сладкий пирог с тыквенной начинкой.

Кроме того, можно полакомиться также:

сливочным картофельным пюре

сладкими пончиками

коктейлями

Сколько стоит такой стол в Украине

Начнем с целого индюка. В супермаркете вы вряд ли приобретете тушку, а только отдельные ее части. За таким товаром лучше идти на рынок или заказать онлайн. Стоимость за килограмм может меняться, однако, по меньшей мере, нужно ориентироваться на 200 гривен за килограмм мяса.

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Для приготовления клюквенного соуса или варенья вам понадобятся ягоды. Вы можете приобрести сразу готовый джем, сушеную или замороженную клюкву.

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Для пирога нам, конечно, понадобится тыква. Кроме нее, жирные сливки, мука, сливочное масло и сахар. Эти составляющие наиболее дорогие среди всех.

Стоимость тыквы достигает 18 гривен за килограмм.

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Жирные сливки будут стоить до 40 гривен.

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Цена муки зависит от того, какой сорт и производителя вы выберете. Однако средняя стоимость за килограмм составит 12-14 гривен.

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Стоимость сливочного масла также зависит от нескольких факторов. Поэтому вы можете выбирать его по цене, весу и жирности.

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Цена на сахар колеблется около 30 гривен.

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Для приготовления пюре нам понадобится картофель, который стоит в среднем 11 гривен за килограмм. Сливочное масло для пюре мы уже приобрели.

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Чтобы приготовить воздушные сладкие пончики, понадобятся обычные ингредиенты: мука, сахар, масло, растительное масло, сахар, яйца, молоко и дрожжи. Давайте посмотрим на стоимость молока, масла, яиц и дрожжей.

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Напитки и коктейли выбирайте по вашему вкусу и желанию употреблять или не употреблять алкоголь.

Подводим итоги

Для финальных подсчетов применим следующую методику: если товаров представлено несколько, вычисляем среднюю стоимость от них. А если один товар, тогда возьмем самую низкую цену в магазинах.

Добавив все цены за продукты, получим приблизительно 639,49 гривны. Именно столько может стоить минимальный стол в День благодарения в Украине.