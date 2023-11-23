Эксперт рассказал, что будет с ценами на лук зимой

В Украине зимой может подняться в цене лук, как это было в начале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на 24 канал.

Будут ли расти цены на лук

Аналитик Максим Гопка рассказал, что цены на продукты зимой этого года будут меняться в зависимости от специфики и их особенностей. Цены на лук начнут меняться, начиная с февраля 2024 года.

"Обычно до войны, в феврале Украина начинала активно импортировать продукцию. Это возможно и в этом году", - сказал эксперт.

По его словам, цены на овощ будут зависеть от запасов, которые будут в Украине, и на сколько их хватит, и внутренних цен в странах импортеров.

Эксперт из Института аграрной экономики Инна Сало рассказала, что овощи могут подорожать только после новогодних праздников.

После праздников борщовый набор может повыситься. Больше всего вырастет репчатый лук - до 18 гривен за килограмм против средней цены в 12,75 гривны по состоянию на 15 ноября 2023 года.

Сколько сейчас стоит овощ

Да, цены на лук в украинских супермаркетах держатся на уровне 12-13 гривен за килограмм овоща.