Сколько тушить мясо, чтобы оно было мягким и сочным: советы шеф-поваров и домохозяек

Тушеное мясо - это одно из самых вкусных и популярных блюд во многих кухнях мира. Но не всегда легко достичь идеальной текстуры - время приготовления является одним из ключевых факторов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как долго следует тушить разные виды мяса, чтобы блюдо было мягким и сочным.

Сколько времени тушить мясо

Первое, что следует учитывать - это тип мяса. Время тушения значительно зависит от того, какое мясо вы используете, ведь разные виды имеют свои особенности в приготовлении.

Говядина. Жесткие части говядины, такие как лопатка, шейка, грудинка или ножка, требуют длительного тушения, чтобы стать мягкими и сочными . Как правило, на это уходит от 1,5 до 2,5 часов при средней температуре.

Жесткие части говядины, такие как лопатка, шейка, грудинка или ножка, требуют длительного тушения, чтобы стать мягкими и сочными Как правило, на это уходит от 1,5 до 2,5 часов при средней температуре. Телятина. В зависимости от жесткости мяса, а также температуры приготовления, телятина тушится от 1,5 до 2,5 часов.

В зависимости от жесткости мяса, а также температуры приготовления, телятина тушится от 1,5 до 2,5 часов. Свинина. Для свинины достаточно тушения от 1 до 1,5 часа. Если вы готовите нежные части, такие как вырезка, это время может быть даже меньше.

Для свинины достаточно тушения от 1 до 1,5 часа. Если вы готовите нежные части, такие как вырезка, это время может быть даже меньше. Баранина. Для тушения баранины нужно примерно столько же времени, как для говядины. Например, баранью лопатку тушат от 1,5 часа, а другие части баранины могут тушиться до 5 часов.

Для тушения баранины нужно примерно столько же времени, как для говядины. Например, баранью лопатку тушат от 1,5 часа, а другие части баранины могут тушиться до 5 часов. Курятина. Курица готовится быстрее всех остальных видов мяса. Тушение может занять от 40 минут до часа, в зависимости от того, какую часть вы используете.

Время тушения также зависит от того, на каком огне тушить мясо. Однако для большинства видов рекомендуется использовать средний или слабый огонь, чтобы мясо равномерно прогревалось и не пересушивалось.

Как правильно тушить мясо

Чтобы тушеное мясо было мягким и сочным, важно соблюдать несколько правил приготовления:

Замариновать мясо перед тушением. Маринад размягчает волокна мяса, а также делает блюдо более ароматным. Мясо птицы советуют замариновать на 30-40 минут, а говядину и свинину на 2 часа.

Маринад размягчает волокна мяса, а также делает блюдо более ароматным. Мясо птицы советуют замариновать на 30-40 минут, а говядину и свинину на 2 часа. Предварительно обжарить мясо. Прежде чем начать тушить, обжарьте мясо на сковороде со всех сторон до золотистой корочки. Это поможет сохранить сок внутри мяса, что делает его более сочным.

Прежде чем начать тушить, обжарьте мясо на сковороде со всех сторон до золотистой корочки. Это поможет сохранить сок внутри мяса, что делает его более сочным. Выбрать температурный режим. Тушите мясо на слабом или среднем огне, чтобы оно равномерно прогревалось и не теряло влагу.

Тушите мясо на слабом или среднем огне, чтобы оно равномерно прогревалось и не теряло влагу. Накрыть посуду крышкой. Тушите мясо под крышкой, чтобы сохранить влагу. Это особенно важно, если вы готовите более жесткие части мяса, как говядина или свинина.

Тушите мясо под крышкой, чтобы сохранить влагу. Это особенно важно, если вы готовите более жесткие части мяса, как говядина или свинина. Добавить специи и овощи. Овощи (морковь, лук, картофель, сельдерей) не только улучшают вкус блюда, но и добавляют влагу, что способствует мягкости мяса. Специи, например тимьян, лавровый лист или чеснок, также помогают сбалансировать вкус. Впрочем, небольшие овощи, которые быстро готовятся (брокколи, горошек или стручковая фасоль), лучше добавлять за 20 минут до готовности мяса.

Овощи (морковь, лук, картофель, сельдерей) не только улучшают вкус блюда, но и добавляют влагу, что способствует мягкости мяса. Специи, например тимьян, лавровый лист или чеснок, также помогают сбалансировать вкус. Впрочем, небольшие овощи, которые быстро готовятся (брокколи, горошек или стручковая фасоль), лучше добавлять за 20 минут до готовности мяса. Контролировать количество жидкости. Тушеное мясо должно сохранять влагу, иначе оно будет жестким и сухим. Если вода значительно выкипает - долейте к мясу немного кипяченой.

Самый простой способ определить, что мясо готово - надрезать его, или попробовать отделить кусочки вилкой.

Мясо должно быть мягким на и легко отделяться от костей или разделяться на мелкие кусочки. При этом кусочки должны сохранять первоначальную форму.