Первые заморозки придут в Украину совсем скоро: синоптики назвали даты

Погода в Украине в начале осени будет теплая и преимущественно сухая. По прогнозам синоптиков, ощутимое снижение температуры стоит ожидать не ранее второй половины сентября.

Когда в Украину придут первые заморозки на грунте и в воздухе - читайте в материале Styler ниже.

Первые заморозки в сентябре

Первые сентябрьские заморозки на грунте уже стали своеобразной традицией. И в этом году исключения не будет. Однако эта осень позволит нам наслаждаться теплом чуть больше обычного.

По прогнозу синоптика и кандидата географических наук Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog, первые заморозки стоит ожидать только в третьей декаде сентября.

Он отмечает, что температура воздуха будет снижаться постепенно, как днем, так и ночью. Ожидается, что к середине сентября ночные показатели упадут до +6 +13 градусов, днем воздух будет прогреваться до +20 +26 градусов.

В южной части Украины будет значительно теплее. Ночью +12 +18 градусов, днем воздух будет прогреваться до +22 +28 градусов.

"В третьей декаде месяца на фоне сокращения светового дня, а также за счет низкой относительной влажности на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе", - отмечает Кибальчич.

Карта погоды (скриншот)

Какая погода ждет украинцев в сентябре

Среднемесячная температура сентября ожидается в пределах +15 +20 градусов, что на 1-3 градуса выше климатической нормы. Количество осадков составит от 25 до 65 мм, в западных областях местами 70-100 мм. Эти показатели в пределах нормы, а кое-где даже ниже нормы на 20-30%.

По словам синоптика, в первой декаде сентября стоит ожидать осадки в западных, центральных и северных областях. А вот в южных и восточных регионах будет преимущественно сухо.

Во второй и третьей декаде месяца осадки в Украине маловероятны. Размытые атмосферные фронты принесут локальные дожди преимущественно на Правобережье страны. На востоке и юге отметится значительный риск усиления засухи и сохранения наивысшего уровня пожарной опасности (5 класс).

Стоит отметить, что с 5 сентября в большинстве областей Украины ожидается сухой и теплый период, с повышением температуры днем до +25 +28 градусов. Ночью ожидается от +12 до +17 градусов.

Сильные дожди придут после 15 сентября, а снижение температуры воздуха стоит ожидать только после 24-25 сентября.