Сколько рабочих мест может исчезнуть из-за развития ИИ: новое исследование

Как ИИ изменит рынок труда

Согласно их новому отчету, работа, связанная с компьютерными задачами - такими как управление проектами, маркетинг и административная поддержка - наиболее подвержена изменениям из-за появления ИИ.

Аналитический центр призвал к более активному вмешательству правительства в этот вопрос, предупреждая, что политика в отношении ИИ слишком сосредоточена на ускорении его внедрения и безопасности, а не на его последствиях.

Исследование, проанализировавшее 22 000 распространенных рабочих задач, показало, что до 70 процентов подобных обязанностей могут быть значительно изменены или заменены ИИ.

Наибольшее влияние ИИ окажет на организационные, стратегические и аналитические задачи.

Этот доклад был опубликован накануне саммита Paris AI Action Summit. На нем мировые лидеры, эксперты отрасли, технологические руководители и ученые обсудят международный подход к развитию и использованию ИИ.

Национальный план Великобритании по ИИ

В прошлом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил национальный план действий в области ИИ. Этот план направлен на укрепление позиций Великобритании как глобального лидера в сфере искусственного интеллекта, а также на стимулирование экономики.

В нем упор сделан на развитие инфраструктуры ИИ, создание зон роста, усиление регулирования безопасности и использование ИИ в госслужбе для сокращения затрат и ускорения рабочих процессов.

В мире продолжаются дебаты о влиянии ИИ на рынок труда. Многие опасаются, что развитие технологий вытеснит людей из профессий, но некоторые технические эксперты утверждают, что ИИ, напротив, поможет работникам и упростит выполнение задач.

В последние недели компания OpenAI (создатель ChatGPT) запустила первых ИИ-агентов - инструменты, способные автономно выполнять определенные задачи. Эта новая ветвь технологий, по мнению многих специалистов, окажет значительное влияние как на сферу труда, так и на повседневную жизнь.

Прошлый отчет IPPR предупреждал, что в наихудшем сценарии Великобритания может потерять до 8 миллионов рабочих мест из-за ИИ.

Мнение экспертов

Глава направления ИИ в IPPR Карстен Юнг заявил, что искусственный интеллект развивается с ошеломляющей скоростью, а запуск ИИ-агентов демонстрирует его принципиальное отличие от предыдущих технологий. По его словам, ИИ перестает быть просто инструментом и становится полноценным участником различных процессов.

Юнг отметил, что искусственный интеллект окажет значительное влияние на экономику и общество. Он изменит существующие профессии, уничтожит одни, создаст другие, приведет к разработке новых продуктов и услуг. Однако, по его мнению, важно направить этот потенциал на решение глобальных проблем.

Он также подчеркнул, что политикам следует задуматься не только о безопасности ИИ, но и о целях его применения. Юнг считает, что этот вопрос требует широкого общественного обсуждения и строгого контроля за использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, в исследовании IPPR отмечается, что ИИ уже меняет общество. По их данным, около 930 000 человек в Великобритании используют цифровых собеседников на платформе Character.AI, а многие пользователи выстраивают с чат-ботами “отношения”.

При этом аналитический центр предупреждает, что ИИ-компаньоны могут оказывать эмоциональную поддержку, но также несут риск зависимости и возможные долгосрочные психологические последствия, особенно для молодежи.