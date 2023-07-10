Сколько раз за жизнь человек может влюбиться по-настоящему: ответ психологов

Существует популярная теория о том, что человек может влюбиться по-настоящему только три раза в жизни. Обычно это первая любовь, потом - взрослая и третье чувство - зрелое. Но научного подтверждения этой теории нет, а реальность доказывает, что "любовей" может быть одна или даже десяток за всю жизнь.
Сколько же человек на самом деле может влюбиться за свою жизнь - читайте в материале ниже.
На самом деле, каждый человек потенциально может полюбить различное количество раз в жизни. И эта способность зависит от его личностных особенностей и функционирования психики, и что самое важное - от умения любить.
Чувства и эмоции сохраняются в нашей памяти так же, как и любая другая информация. Если начать вспоминать опыт своей любви или думать о другом человеке, когда он не рядом, то есть изменения в телесных ощущениях, эмоциональном состоянии, мыслях - это и есть любовь. Поэтому настоящие чувства не совсем вызываются другим человеком, большую роль в этом играет наш мозг.
А у него есть забавная особенность - он способен романтическую любовь переживать каждый раз, как будто впервые. При этом каждая новая влюбленность будет от других отличаться не силой чувства, а индивидуальными изменениями, которые происходят в человеке со временем - в его картине мира, представлениях об отношениях, о других людях, о себе.
Представление о любви меняется с течением времени и во многом зависит это от социума, в котором мы находимся. Чувство любви связано с биологическими факторами - работой нейромедиаторов, а еще с социальными - представлением о любви, об устройстве семьи и отношений, моральными принципами.
Британские ученые много лет назад провели интересный эксперимент - они пригласили 3000 добровольцев обоих полов и провели анкетирование. Опросы показали, что все участники в среднем создавали пару 5 раз в жизни, но по-настоящему любили только трижды. И только последнее чувство, по их мнению, было глубоким, искренним и настоящим.
Но на самом деле стандарта не существует. Кому-то везет практически сразу - пара создается в юные годы и живет в любви по 30-50-70 лет. А кто-то ищет "своего" человека очень долго и в процессе успевает пережить несколько браков, отношений и череду разных влюбленностей.
Первая любовь обычно яркая и запоминающаяся - ее помнят почти все люди на планете. Она оказывает самое сильное влияние на дальнейшую жизнь человека, так как учит управлять эмоциями, выражать чувства, проявлять заботу, сопереживание, соблюдать границы другого человека и обнаружить свои собственные.
Так как обычно такая любовь проявляется в подростковом возрасте, к этим чувствам добавляются еще и гормоны, которые пробуждают сексуальные ощущения. Юные люди возлагают на эту любовь все свои ожидания, потребности и мечты. Но суровая реальность показывает, что сохранить эти чувства удается только одной паре из 10 - в среднем.
Вторая любовь - попытки залечить разбитое сердце, избавиться от одиночества. И порой такие отношения эгоистичны. И часто они также заканчиваются неудачей. Тут срабатывает много факторов: прошлый опыт, отсутствие доверчивости и открытости юности, накопленные эмоции, желание смягчить боль, избавиться от одиночества.
Кстати, таких попыток может быть несколько и каждая - новый этап формирования личности. Если человек над собой не работает, он каждый раз совершает одну и ту же ошибку, тянет старый скелет из шкафа в новые отношения и не может достигнуть счастья.
Третья любовь - взрослое и уже зрелое чувство. Когда человек снимает розовые очки и начинает видеть перед собой реального другого человека. В такие отношения идут не для того, чтобы раны залечить или избавиться от одиночества, в них приходят психологически взрослыми и здоровыми.
Обычно такие партнеры не играют в игры, не используют маски, не подгоняют партнера под свои ожидания, не растворяются друг в друге, они умеют говорить друг с другом, считаться с чужими ценностями и чувствами, умеют конфликтовать и мириться, слушать и слышать. Такие чувства могут длиться много лет. И именно потому, что это чувство осознанное и взрослое - люди склонны его считать самым сильным в своей жизни.
Психологи подчеркивают, что даже все эти три этапа некоторые пары могут пройти с одним и тем же партнером - от первой влюбленности до зрелого чувства. А некоторые застревают на втором этапе и проходят его снова, с другим человеком, так как ошибки проработаны не были.
На самом деле, чувство любви не имеет ограничений. Если человек способен испытывать это чувство, то он может полюбить искренне и сильно не одного, не трех, и даже не пятерых людей. А столько, сколько встретит в своей жизни людей, которые ему будут подходить по разным параметрам.
Бывает так, что человек теряет того, кого считал любовью своей жизни - изменились обстоятельства или трагический случай. И кажется, что еще одну любовь встретить невозможно. Но проходит некоторое время, боль притупляется и место для еще одного человека снова появляется. И это чувство тоже может стать сильным и настоящим.
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