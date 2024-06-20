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Сколько раз в неделю нужно мыть волосы, чтобы они не жирнели или не превращались в "солому"

Фото: Как часто нужно мыть волосы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вопрос, как часто нужно мыть волосы - вопрос, который волнует женщин и мужчин. Правильного ответа пока нет и даже правила ухода за волосами, которые кажутся универсальными, не всегда таковы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram опытного парикмахера Русланы Белы.

Сколько раз в неделю нужно мыть волосы?

Руслана заметила, что с мытьем волос часто возникает две проблемы - например, если мыть очень часто – волосы будут быстрее жирнеть, потому что организм подает сигнал, что идет потеря жира, но если мыть голову не часто, на волосах накапливается грязь.

"Конечно, организм от этого особо не страдает (если это не очень длительное накопление), однако не уверена, что ваш вид в зеркале вам понравится", - написала экспертка.

Очень важно найти тот же баланс, чтобы иметь здоровые волосяные фолликулы и пряди.

Для того чтобы понять, как часто вам нужно мыть волосы, вам необходимо отталкиваться только от вашего типа волос и образа жизни.

Рекомендации парикмахера по мойке

Слишком частое мытье, например, ежедневно, не полезно ни для одного типа волос.

И даже если кожа головы жирная, поскольку волосяное полотно все равно пересушивается.

Вам нужно мыть волосы, когда они действительно грязные. Чтобы просто освежить укладку или объем - воспользуйтесь сухим шампунем.

Нюансы

Если у вас тонкие и склонные к быстрой жирности волосы - следует мыть через день-два. Хотя есть соблазн делать это каждый день, но стоит "приучить" волосы мыть их реже.

По словам Русланы, если мыть через день, первая неделя-две организм все равно будет "зажирнивать" волосы, но потом все придет в норму.

Если у вас волосы средней жирности, эксперт советует мыть каждые два-три дня.

Если у вас сухие, грубые или курчавые волосы, то частое мытье шампунем может добить волосы до состояния соломы. Потому рекомендуется мыть раз в неделю.

Раньше парикмахер рассказала, какой должен быть хороший шампунь.

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