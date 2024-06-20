Скільки разів на тиждень треба мити волося, щоб воно не жирніло чи не перетворювалося на "солому"

Скільки разів на тиждень треба мити волосся?

Руслана зауважила, що з миттям волосся часто виникає дві проблеми - наприклад, якщо мити дуже часто - волосся буде швидше жирніти, бо організм подає сигнал, що йде втрата жиру, але якщо мити голову не часто, на волоссі накопичується бруд.

"Звичайно, організм від того особливо не страждає (якщо це не дуже тривале накопичення), однак не впевнена, що ваш вигляд у дзеркалі вам сподобається", - написала експертка.



Дуже важливо знайти той самий баланс, щоб мати здорові волосяні фолікули та пасма.

Для того, щоб зрозуміти, як часто вам треба мити волосся, вам необхідно відштовхуватись лише від вашого типу волосся та способу життя.

Рекомендації перукаря щодо миття

Занадто часте миття, наприклад, щодня, не корисне для жодного типу волосся.

І навіть, якщо шкіра голови жирна, оскільки волосяне полотно всеодно пересушується.

Вам треба мити волосся, коли воно дійсно брудне. Щоб просто освіжити укладку чи обʼєм - скористайтесь сухим шампунем.

Нюанси

Якщо у вас тонке та схильне до швидкого зажирнення волосся - варто мити через день-два. Хоч є спокуса робити це щодня, але варто "привчити" волосся до трішки рідшого миття.

За словами Руслани, якщо мити через день, перший тиждень-два організм все одно буде "зажирнювати" волосся, але потім все прийде в норму.

Якщо у вас волосся середньої жирності, експерт радить мити його кожні два-три дні.

Якщо у вас сухе, грубе чи курчаве волосся, то часте миття шампунем може добити волосся до стану соломи. Тому рекомендується мити його раз на тиждень.