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Сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг: это важно знать

Среда 30 августа 2023 10:38
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Сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг: это важно знать Квитанции об оплате коммунальных услуг (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

Платежные квитанции за коммунальные услуги все пользователи должны хранить некоторое время. Все потому, что это подтверждение оплаты за газ, электроэнергию, воду и т.д.

Сколько времени нужно хранить квитанции - читайте ниже.

Что необходимо знать

Чтобы квитанция об оплате услуг имела юридическую силу, в ней должны быть указаны показатели счетчиков, суммы к оплате, личные счета и все реквизиты предоставляющей услуги компании.

Такие данные могут быть подтверждением платежа в ситуации, если возникнут споры.

Ни один нормативный акт не указывает, как долго нужно хранить квитанции. Однако существует закон о сроке давности искового заявления, согласно которому исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Если услуги оплачены через интернет, квитанции могут храниться в электронном формате.

Важно, что в случае возникновения проблемы, в суде не принимаются напечатанные квитанции без "мокрых" печатей организации. Для суда желательно попросить у банка выдать полноценную квитанцию с печатями и датами. Клиент имеет право запросить детальную выписку за несколько месяцев или за более длительный период.

Будут ли штрафовать за неуплату коммунальных услуг

В начале войны, в марте 2022 года, Кабинет министров запретил начислять и взимать штрафы за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг.

Также Верховная Рада запретила принудительно взимать долги за коммунальные услуги с граждан, чье жилье расположено в районах проведения военных действий или находящихся или находившихся во временной оккупации районах.

Не будут также взимать долги за коммунальные услуги с переселенцев, выехавших с временно оккупированных или территорий, где идут бои. Речь идет о долгах, накопленных после начала войны.

Чтобы долги за коммунальные услуги не взимались, внутренне перемещенному лицу нужно предоставить поставщику коммунальных услуг документы, подтверждающие его отсутствие в доме или квартире.

Ранее мы сообщали, что киевляне будут по-новому получать платежки за коммуналку.

Также мы писали, могут ли забрать квартиру за долги по коммуналке.

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