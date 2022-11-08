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Поврежденную инфраструктуру Украины нельзя восстановить за две недели, - ДТЭК

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Киев, Вторник 08 ноября 2022 22:32
Поврежденную инфраструктуру Украины нельзя восстановить за две недели, - ДТЭК Фото: в ДТЭК заявили, что поврежденную инфраструктуру Украины нельзя восстановить за две недели (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Специалисты не смогут восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, которая была повреждена из-за обстрелов россиян, за две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире "Эспрессо".

По его словам, две недели на восстановление инфраструктуры - это слишком оптимистичный прогноз.

"У нас 40% инфраструктуры повреждены и ее нельзя за две недели восстановить. Возможно частичное улучшение, но мы точно не будем жить так, как до начала обстрелов. По-другому не может быть", - отметил Сахарук.

Он отметил, что объекты энергетической инфраструктуры не предназначены к тому, чтобы выдержать ракетные удары.

"Они разрывают оборудование на куски - это большие разрушения. А когда летят 4-8 ракет одновременно, их сбить все мы не можем", - добавил Сахарук.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что специалисты надеются за 2-3 восстановить проблематические моменты в энергетической инфраструктуре столицы, которая была повреждена атаками россиян.

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ДТЭК Электроэнергия инфраструктура Война России против Украины
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