Тина Кароль показала на себе шерстяной костюм за 80 тысяч гривен: в чем его особенность (фото)
Тина Кароль любит шокировать ценами по своим образам, и именно этим они привлекают к себе много внимания. Цена крайнего образа певицы тоже может удивить.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль поклонницы звезды.
Тина Кароль показала, как носить шерстяной костюм за 80 тысяч
Тина в последнее время часто демонстрирует интересные и невероятно красивые образы, которые позволяют ей подчеркивать фигуру и быть на высоте.
Неудивительно, что у украинской поп-дивы есть большая аудитория поклонников, которая достаточно внимательно следит за жизнью звезды, а некоторые фоловеры исследуют гардероб женщины.
Так, например, одна из поклонниц творчества и стиля Кароль у себя в блоге рассказывает, сколько стоят луга Тины и какие бренды она выбирает.
На днях артистка продемонстрировала на себе роскошный шерстяной костюм, состоящий из модных брюк и жилета черного цвета в золотую полоску. Жилет украшен несколькими золотыми пуговицами.
Тина Кароль в новом образе за 80 тысяч гривен (фото: instagram.com/_natali_tn_)
Конечно, костюм выглядит интересно и стильно, но стоит он далеко не 2 тысячи гривен. Возможно, именно поэтому он настолько эффектен:
- брюки из шерсти черные женские - стоят 41 тысячу 900 гривен
- жилет из шерсти черный женский - стоит 37 тысяч 500 гривен
Итого сумма такого аутфита выходит почти 80 тысяч гривен. И это цена без обуви и аксессуаров. Но, как известно, певица уже давно не покупает вещи для выступлений и съемок, чаще всего это бартеры, прокат или подарки от брендов за рекламу или другие услуги, которые может предоставить Тина брендам.
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