Пасхальная корзина подорожала на четверть: сколько стоят продукты в 2023 году

Стоимость пасхальной корзины на четырех человек по средним ценам по Украине на начало апреля 2023 года составит 1209 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчеты центра " Институт аграрной экономики ".

По расчетам центра, в 2023 году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль будут стоить на 24,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 972 грн.

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины - пасхи домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) - составит 169,88 грн. 1 кг, что на 26,8% больше стоимости кулича 2022 года. Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: яйца (92%), сахар (20,5%), масло сливочное (21,9%) и изюм (16,7%). Цены на муку и дрожжи остались на уровне в прошлом году. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется еще дороже, ведь ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

В 2023 году, в отличие от предыдущих лет, цена на яйца выросла на рекордные 92% и составила в среднем 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тогда как цены на остальные составляющие праздничной корзины выросли на 9,4%. 38,4% по сравнению с уровнем цен в начале апреля прошлого года.

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины, традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) - 219,50 грн (425 -459 грн. за 1 кг). Подорожало и сало (0,5 кг) - до 110 грн из расчета 210-300 грн за 1 кг. По сравнению с 2022 годом стоимость буженины увеличилась на 31%, домашней колбасы - на 9,4%, а сала - на 38,4%.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) - 189,50 грн (375,00-457,50 грн за 1 кг), за сливочное масло (0,5 кг) - 171,25 грн (68 ,50-72,38 грн. за пачку 200 г), за мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется в 87,50 грн. (30-38 грн. за пачку 200 г).

Цена хрена (250 г) составит 16 грн (14-22 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символична стоимость соли (100-150 г) - 2 грн.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - его стоимость вырастет до 1463,28 грн. Это на 20,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1210 грн.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных овощей. По сравнению с 2022 годом цена на овощи выросла на 1,1-25,0%: томаты тепличные (0,5 кг) - до 48 грн (85-100 грн за 1 кг), огурцы (0,5 кг) - до 75 грн (140-165 грн за 1 кг). Цена на яблоки зависит от сорта и выросла в среднем на 15% - 11,5 грн за 0,5 кг (20-27 грн за 1 кг).

За бутылку церковного вина Кагор придется заплатить в среднем 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Расчет стоимости пасхальной корзины в 2023 году произведен сотрудниками Национального научного центра "Институт аграрной экономики" на основе данных Минфина, проводящего ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 31 март 2023 года.