"Получим ситуацию, похожую на Фукусиму". Химик рассказал, что делать в случае взрыва ЗАЭС

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что армия РФ дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. В частности, водоем, охлаждающий станцию. Однако в МАГАТЭ уверяют, что уровень воды в пруду остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время".

Что делать в случае подрыва ЗАЭС, рассказал кандидат химических наук Глеб Репич на своей странице в TikTok.

Четкий алгоритм действий

На всякий случай соберите тревожный чемодан. Минимальный перечень всего необходимого состоит из:

документов и их копий, удостоверяющие вашу личность

банковской карты и определенного количества наличных

медицинской карты с данными о вашем здоровье

лекарств первой необходимости и те, которые вы принимаете регулярно из-за хронических заболеваний

продуктового набора. Выбирайте товары, которые могут храниться долго.

вещей для выживания

Подготовьте комплект одежды, которая полностью и плотно будет закрывать ваше тело, лицо, кожу и волосы. Не забудьте также о комплекте сменной одежды.

Купите несколько респираторов класса FFP3. По словам ученого, они сохранят много здоровья, ведь защитят органы дыхания от радиоактивной пыли. Их цена может варьироваться, однако средняя стоимость - 20 гривен.

Если авария уже произошла

Включите средства связи, внимательно слушайте и следуйте распоряжениям власти и ГСЧС. Сделайте запас пищи и воды в плотно закрытых контейнерах. Хорошо, если у вас есть определенные запасы заранее. Оставайтесь в доме или укрытии. Заберите домашних животных внутрь. Плотно закройте окна и двери. Закройте влажной тканью вентиляционные отверстия. Делайте влажную уборку несколько раз в сутки, так как радиация распространяется в виде пыли. Приобретите дозиметр, чтобы понять, насколько определенный предмет опасен. Примите таблетку калия йодида, но только после распоряжения ГСЧС.

Что делать, если вы вышли на улицу

В таком случае необходимо провести дезактивацию радиации, которая успела осесть на вашей одежде. Снимите ее с себя и оставьте вне помещения.

После этого вам нужно тщательно вымыть себя с мылом. Особенно те участки кожи, которые контактировали с окружающей средой, и волосы.

Не заносите ничего со двора домой и не ешьте то, что было на улице.