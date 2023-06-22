"Получим ситуацию, похожую на Фукусиму". Химик рассказал, что делать в случае взрыва ЗАЭС
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что армия РФ дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. В частности, водоем, охлаждающий станцию. Однако в МАГАТЭ уверяют, что уровень воды в пруду остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время".
Что делать в случае подрыва ЗАЭС, рассказал кандидат химических наук Глеб Репич на своей странице в TikTok.
Четкий алгоритм действий
На всякий случай соберите тревожный чемодан. Минимальный перечень всего необходимого состоит из:
- документов и их копий, удостоверяющие вашу личность
- банковской карты и определенного количества наличных
- медицинской карты с данными о вашем здоровье
- лекарств первой необходимости и те, которые вы принимаете регулярно из-за хронических заболеваний
- продуктового набора. Выбирайте товары, которые могут храниться долго.
- вещей для выживания
Подготовьте комплект одежды, которая полностью и плотно будет закрывать ваше тело, лицо, кожу и волосы. Не забудьте также о комплекте сменной одежды.
Купите несколько респираторов класса FFP3. По словам ученого, они сохранят много здоровья, ведь защитят органы дыхания от радиоактивной пыли. Их цена может варьироваться, однако средняя стоимость - 20 гривен.
Если авария уже произошла
- Включите средства связи, внимательно слушайте и следуйте распоряжениям власти и ГСЧС.
- Сделайте запас пищи и воды в плотно закрытых контейнерах. Хорошо, если у вас есть определенные запасы заранее.
- Оставайтесь в доме или укрытии.
- Заберите домашних животных внутрь.
- Плотно закройте окна и двери.
- Закройте влажной тканью вентиляционные отверстия.
- Делайте влажную уборку несколько раз в сутки, так как радиация распространяется в виде пыли.
- Приобретите дозиметр, чтобы понять, насколько определенный предмет опасен.
- Примите таблетку калия йодида, но только после распоряжения ГСЧС.
Что делать, если вы вышли на улицу
В таком случае необходимо провести дезактивацию радиации, которая успела осесть на вашей одежде. Снимите ее с себя и оставьте вне помещения.
После этого вам нужно тщательно вымыть себя с мылом. Особенно те участки кожи, которые контактировали с окружающей средой, и волосы.
Не заносите ничего со двора домой и не ешьте то, что было на улице.
@glebrepich
Що робити у випадку аваріі на ЗАЕС?抑郁(抖音版)
Ранее мы сообщали о том, что в приложении "Киев Цифровой" можно проверять уровень радиации.