ua ru
Пт, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач рассказал, почему не нужно принимать йод в случае взрыва ЗАЭС

Новина українською →
Пятница 23 июня 2023 09:42
Врач рассказал, почему не нужно принимать йод в случае взрыва ЗАЭС Фото: Запорожская АЭС (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Евгений Скрипник

В случае теракта на Запорожской АЭС российскими оккупантами - калий йодид принимать не нужно.

Об этом рассказал в Facebook врач-невролог Евгений Скрыпник, ссылаясь на информацию пресс-службы Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Почему не нужно принимать йод в случае подрыва ЗАЭС

Как известно, сейчас электростанция не работает, а если бы она функционировала, тогда бы при аварии в атмосферу могло попасть большое количество радиоактивного йода.

А йод нужен для синтеза гормонов щитовидной железы и в первую очередь радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе и может возникнуть риск возникновения рака щитовидной железы

"Но ЗАЭС не работает с сентября 2022 года и там уже нет радиоактивного йода. Потому принимать йод нет смысла! ЗАЭС имеет много степеней защиты и не так легко совершить там аварию", - написал врач.

Медик упомянул, что в Чернобыле замедлителем нейтронов был графит, который горел и радиоактивная пыль выходила в атмосферу. На ЗАЭС в качестве замедлителя используется вода, поэтому большого распространения радиации не будет.

"И вообще президент сказал, что террористы могут это сделать, но он это уже много раз повторял и ничего нового он не сказал! Этот меседж больше был сказан не для нас, а для всего мира", - резюмировал Евгений.

Для справки

Напомним, что 22 июня Зеленский сообщил, что разведка и Служба безопасности доложили ему о планах российских оккупантов совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

На этой неделе начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов уже предупреждал, что россияне усилили минирование Запорожской АЭС.

Под угрозой подрыва оказался пруд-охладитель реакторов. По словам Буданова, теракт врага может привести к существенным проблемам.

Как мы ранее писали, химик рассказал, что делать в случае взрыва ЗАЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС лекарства Йод