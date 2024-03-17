Сколько стоит черное платье с вырезами, как у Тины Кароль (фото)

Сколько стоит черное платье, как у Тины Кароль

Кароль за последние 1,5 года показала немало интересных и совершенно новых для себя образов. Нельзя сказать, что раньше женщина не имела собственного стиля или с ним что-то было не так - нет. Просто за этот период сменилась сама Тина, а соответственно и ее стиль.

Сейчас певицу часто можно увидеть в последних трендах, довольно часто стоят очень дорого. Но по словам артистки, все эти вещи ей либо дарят бренды благодаря бартеру, либо это просто аренда образа для выступлений или съемки клипа.

Стоимость платья Тины Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Так, один из крайних образов Кароль в черном платье с изящным разрезом также привлек к себе много внимания, а зная, что одежда певицы стоит довольно дорого, одна из ее поклонниц, каждый раз исследующая бренд и стоимость образов Кароль уже успела рассказать эту информацию в своем блоге.

Итак, роскошное платье с одним рукавом и разрезом сбоку с фотосессии Тины Кароль стоит 850 долларов. Брендом выбранной вещи является AMG Brand, магазины которого есть в Киеве, Львове, Одессе и Ужгороде.

Стоит сказать, что в этом платье украинская поп-дива показала очень красивые фотографии. На кадрах она лежит на диване и позирует с разных сторон. Все фотографии черно-белые, но и на них прекрасно видна подкачанная фигура певицы, а особенно заметны мышцы на ногах.

Тина Кароль в черном платье (фото: instagram.com/tina_karol)